紐約數千人示威抗議 市長亞當斯：對暴力零容忍

抗議ICE的示威也出現紐約，10日數千名民眾聚集在曼哈頓富利廣場(Foley Square)，高喊「ICE滾出紐約」。(記者曹馨元╱攝影)

在洛城抗議移民 及海關執法局(ICE)活動愈演愈烈的同時，紐約市 多地也出現類似抗議示威，數千名民眾10日聚集曼哈頓 富利廣場(Foley Square)，高喊「ICE滾出紐約」；市長亞當斯(Eric Adams)則就示威事件發聲，強調紐約市對暴力零容忍。

亞當斯表示，市府與警方一向支持和平示威，但絕不寬容任何形式的暴力升級；「洛杉磯過去幾天的抗議規模與暴力升級是不可接受的，這種情況在紐約市絕不容忍」。

一同出席記者會的市警局局長蒂池(Jessica Tisch)進一步說明，根據紐約市法律，市府不參與聯邦移民執法事宜；「但我要非常明確地表示，我們對暴力零容忍，」她強調，「我們對破壞公物零容忍，對堵塞建築物出入口、車道或阻礙交通零容忍」。

蒂池特別指出，警方也不會容忍針對執法人員的攻擊；「任何針對警察的攻擊，市警都將迅速且果斷應對」。她表示，紐約市警已與聯邦官員聯絡，隨時準備應對可能升級的抗議行動；「市警已全面備戰，隨時待命，我們會依法維持公共秩序」。

10日下午5時，上千抗議者在曼哈頓移民法庭附近的富利廣場展開示威活動，高舉「ICE滾出紐約」、「現在就停止遣返活動！」等標語；現場有相當數量的警力駐守，截至下午6時，抗議活動並無暴力事件發生。

布碌崙日落公園選區的市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)也來到活動現場聲援，並嚴厲批評亞當斯始終未曾就維護移民權益而發聲；「不要提前屈服」，阿維萊斯也鼓勵市民堅定地為自己的權益而挺身抗議。

權益倡導組織Rise and Resist則於前一日在曼哈頓川普大樓(Trump Tower)大廳內靜坐示威，要求ICE釋放近期突襲行動中被拘留的移民，警方到場後逮捕了約20名抗議人士。同日，在曼哈頓下城移民法庭的示威活動上，警方也逮捕了數名抗議人士。