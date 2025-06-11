我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森緊急申請法院介入遭駁 國民兵開始在洛杉磯協助ICE執法

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

暗助ICE？市議會促調查市警是否違反庇護城市法

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市議會要求當局調查市警(NYPD)涉嫌與聯邦移民執法部門合作的情況。市長亞當斯(右)與市警總局局長蒂池(左)均強調，紐約市當局堅持遵守庇護城市法，不會與ICE等部門合作。(記者許君達／攝影)
市議會要求當局調查市警(NYPD)涉嫌與聯邦移民執法部門合作的情況。市長亞當斯(右)與市警總局局長蒂池(左)均強調，紐約市當局堅持遵守庇護城市法，不會與ICE等部門合作。(記者許君達／攝影)

紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)和市議會監督與調查委員會主席高步邇(Gale Brewer)10日聯名致信市調查局(DOI)，要求其調查市警(NYPD)是否存在違反紐約市庇護法律，在部分案件中存在與聯邦移民執法部門合作的行為。

根據紐約市憲章，調查局有義務根據市議會的要求，獨立審查政府相關部門。在信中，市議會方面引用媒體報導，要求調查局就今年發生過的多起移民執法案件，「全面且獨立」地調查，以確定市警是否違法向聯邦執法部門分享過情報或進行其他形式的合作。

根據信中提到的案件，一名19歲的布朗士男子在被紐約警方逮捕後，直接遭到聯邦調查局(FBI)和移民與海關執法局(ICE)拘留，隨後被送到臭名昭著的薩爾瓦多監獄。而巴勒斯坦裔人士科迪亞(Leqaa Kordia)則在今年春季哥倫比亞大學外因參與挺巴示威而被捕，但紐約警方向國土安全部提供了她的封存檔案，導致她被移民執法部門關押、並被驅逐出境。

紐約市前市長白思豪(Bill de Blasio)任內，曾簽署一系列法律，禁止市警在民事及移民事務上與聯邦機構合作。在歐德思和高步邇的信中強調，庇護城市法律依據的原則是：當移民社區害怕與執法部門合作時，每個人都會更不安全。而在川普政府將大規模驅逐移民作為優先事項的當下，紐約人愈發擔心市警局在有意或無意中協助這些行動，動搖法治、公眾信心和公共安全。

市長發言人馬梅拉克(Kayla Mamelak)發布聲明，稱歐德思此舉是出於與市長競選有關的政治噱頭，並強調亞當斯(Eric Adams)政府會遵守庇護法律，不會與ICE合作處理民事遣返事宜。

歐德思的發言人德薩穆爾斯(Rendy Desamours)則回應稱，信中提到的都是市警已承認正在調查的案件，並反嗆「我們都看到，市長不願對抗川普或ICE在城市中的越權行為」。

市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)在此前的市議會聽證上承諾，警方不會配合聯邦執法機構。而據報導，蒂池在警局內部也重申警方不會與聯邦進行民事移民執法的立場。不過，蒂池曾在5月宣布，警局正在對科迪亞案中的封存信息分享事件進行內部調查。根據州法，紐約州執法機構不得公開或與任何方面分享封存的紀錄。

移民 紐約市 庇護

上一則

紐約市學前班錄取通知已發放 6/13前須確認

下一則

亞裔家庭遭綁架搶劫 警公布2嫌犯照片
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

搭台商來美投資潮 八方雲集：站穩加州 布局德州

搭台商來美投資潮 八方雲集：站穩加州 布局德州
億萬富豪、3屆市長彭博表態 挺葛謨問鼎紐約市長

億萬富豪、3屆市長彭博表態 挺葛謨問鼎紐約市長
南加內陸200人抗議ICE突襲 警方低調避免衝突升級

南加內陸200人抗議ICE突襲 警方低調避免衝突升級
ICE突襲聖塔安娜 示威擴及南加兩縣

ICE突襲聖塔安娜 示威擴及南加兩縣

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
位於東村的川菜館「川山甲」（Sichuan Mountain House）更擠進前十大，成為唯一入選該名次段的中餐廳。從左至右：麻婆豆腐、青一色毛血旺、魚香肉絲。(記者范航瑜／攝影)

紐約百大餐廳榜7中餐上榜 這家川菜館擠進前十

2025-06-04 19:41
長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)

長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

2025-06-06 21:20
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
全美約有150萬名國際學生持F-1或M-1簽證居留，紐約大學(NYU)國際學生居全美各大學之冠。圖為紐約大學畢業生參加在洋基球場舉行的畢業典禮。 (路透)

全美150萬國際生 紐約大學最多 哥大第3

2025-06-05 15:36

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效