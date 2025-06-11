暗助ICE？市議會促調查市警是否違反庇護城市法

市議會要求當局調查市警(NYPD)涉嫌與聯邦移民執法部門合作的情況。市長亞當斯(右)與市警總局局長蒂池(左)均強調，紐約市當局堅持遵守庇護城市法，不會與ICE等部門合作。(記者許君達／攝影)

紐約市 議長歐德思(Adrienne Adams)和市議會監督與調查委員會主席高步邇(Gale Brewer)10日聯名致信市調查局(DOI)，要求其調查市警(NYPD)是否存在違反紐約市庇護 法律，在部分案件中存在與聯邦移民 執法部門合作的行為。

根據紐約市憲章，調查局有義務根據市議會的要求，獨立審查政府相關部門。在信中，市議會方面引用媒體報導，要求調查局就今年發生過的多起移民執法案件，「全面且獨立」地調查，以確定市警是否違法向聯邦執法部門分享過情報或進行其他形式的合作。

根據信中提到的案件，一名19歲的布朗士男子在被紐約警方逮捕後，直接遭到聯邦調查局(FBI)和移民與海關執法局(ICE)拘留，隨後被送到臭名昭著的薩爾瓦多監獄。而巴勒斯坦裔人士科迪亞(Leqaa Kordia)則在今年春季哥倫比亞大學外因參與挺巴示威而被捕，但紐約警方向國土安全部提供了她的封存檔案，導致她被移民執法部門關押、並被驅逐出境。

紐約市前市長白思豪(Bill de Blasio)任內，曾簽署一系列法律，禁止市警在民事及移民事務上與聯邦機構合作。在歐德思和高步邇的信中強調，庇護城市法律依據的原則是：當移民社區害怕與執法部門合作時，每個人都會更不安全。而在川普政府將大規模驅逐移民作為優先事項的當下，紐約人愈發擔心市警局在有意或無意中協助這些行動，動搖法治、公眾信心和公共安全。

市長發言人馬梅拉克(Kayla Mamelak)發布聲明，稱歐德思此舉是出於與市長競選有關的政治噱頭，並強調亞當斯(Eric Adams)政府會遵守庇護法律，不會與ICE合作處理民事遣返事宜。

歐德思的發言人德薩穆爾斯(Rendy Desamours)則回應稱，信中提到的都是市警已承認正在調查的案件，並反嗆「我們都看到，市長不願對抗川普或ICE在城市中的越權行為」。

市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)在此前的市議會聽證上承諾，警方不會配合聯邦執法機構。而據報導，蒂池在警局內部也重申警方不會與聯邦進行民事移民執法的立場。不過，蒂池曾在5月宣布，警局正在對科迪亞案中的封存信息分享事件進行內部調查。根據州法，紐約州執法機構不得公開或與任何方面分享封存的紀錄。