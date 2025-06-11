國民兵進駐洛城 孟昭文等國會領袖斥武力鎮壓

國會三大族裔核心小組召開記者會，批評川普派遣國民兵至洛杉磯鎮壓示威活動。(孟昭文辦公室提供)

針對川普政府日前未經加州 州府同意，派遣國民兵進駐洛杉磯 ，鎮壓針對移民 突襲行動的抗議群眾，國會三大族裔核心小組主席10日召開緊急聯合記者會，譴責聯邦政府以武力對付移民社區與和平抗爭，並承諾將行使國會監督權限，持續追查聯邦拘留中心實況。

國會亞太裔核心小組(CAPAC)主席孟昭文表示，近日移民社區成為強力執法行動的首要目標，聯邦人員闖入學校、工作場所與住家，導致家庭分離與社區恐慌。國會將繼續調查拘留中心內部狀況，並推動移民政策改革。

此次爭議起於川普政府近期在全美多地加強移民掃蕩，特別是在洛杉磯對無證勞工進行高頻率拘捕，引發數千人走上街頭抗議。白宮不顧加州州長紐森(Gavin Newsom)反對，動員4000名國民兵進駐洛杉磯。此舉讓地方政府措手不及，也引發執法資源重疊與指揮混亂的隱憂。

洛杉磯市警局長麥唐諾(Jim McDonnell)表示，聯邦軍力未與地方警局協調，將造成實際操作困難與執法混淆，甚至削弱社區信任。他強調，市警將繼續以非武力方式維持公共秩序。

除孟昭文、國會非州裔核心小組(CBC)主席克拉克(Yvette Clarke)以及國會西語裔核心小組(CHC)主席埃斯派亞特(Adriano Espaillat)表示，他們將共同推動國會調查、拒絕軍事擴權，並聲援全美受波及的移民社區與抗議行動。

目前國會多位民主黨議員已致函國土安全部與國防部，要求交代行動依據與合法性，並預告將於下周召開聽證會審查相關部署命令。