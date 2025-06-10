白石鎮亞裔一家五口遭綁架搶劫 警方稱針對性犯案

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

皇后區 白石鎮(Whitestone)9日上午發生一起持槍入室搶劫案，兩名男子闖入民宅，將一家五口綁至地下室後劫走財物，所幸無人受傷。警方表示，受害者為鎖定目標，社區民眾並無立即危險。

根據市警局，案件發生於當日上午約9時5分，地點位於12大道與152街交界處。警方指出，當時一戶亞裔 家庭因家中孩子稍早出門上學，前門未上鎖，兩名男子趁隙進入屋內。嫌犯均為非洲裔男性，年約40至50歲，其中一人穿著黑色連帽上衣，另一人則身著黃色施工背心或疑似亞馬遜 送貨員制服。

嫌犯進入後亮出手槍，將屋內42歲男屋主、39歲女屋主與三名子女綁起，以膠帶限制行動，防止其報警。隨後搜掠屋內財物，帶走不明數量的現金與珠寶。整起過程約持續十多分鐘。

兩人離開現場時駕駛受害者自家車輛逃逸，該車不久後在154街與14大道交叉口被尋獲，車內無人，顯示嫌犯可能於途中更換交通方式逃逸。

警方表示，初步調查顯示本案為針對性犯案，受害家庭可能事先被觀察與鎖定，「社區其他居民目前並無面臨立即危險」，警方強調會持續強化當地巡邏與調查工作，呼籲民眾維持警覺。

住在距案發地點僅四條街外的華裔劉先生表示，他在白石鎮居住近10年，從未聽聞類似案件發生，他說，「附近平常非常安靜、杳無人煙，沒想到會在白天發生持槍搶劫。」

目前案件尚無人被捕，市警109分局與重案組已接手調查，正在調閱周邊監視器畫面並尋找目擊線索。警方預計在掌握嫌犯影像後對外公布。

警方呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。