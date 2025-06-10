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紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

記者曹馨元╱紐約報導
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要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

去年由紐約市議會通過、要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(Fairness in Apartment Rental Expenses Act，又稱FARE法案)將於11日(周三)生效；儘管該法案旨為租客減輕額外支出的負擔，但已有房東提前漲租，將仲介費成本轉嫁給租客。

為減輕紐約市租客的財務負擔，市議會於去年通過新法，規定若非租客主動聘請仲介協助尋屋，否則房東與仲介不得向租客收取服務費。根據現行慣例，租客通常需在簽約前支付一筆高達一月房租或年租金15%的仲介費；若以每月租金3000元計算，仲介費可高至5400元。

盡管紐約房地產委員會(REBNY)及部分仲介公司已於去年底提出訴訟，試圖阻止新法實施，但市府相關部門、已為法規如期上路做好準備；該法案的存續最終將取決於法官的裁決。

根據規定，市消費者與勞工保護局(DCWP)將負責受理申訴、調查違規情形，並對違規仲介及房東加以處罰；首次違規將被罰以750元，第二次違規罰1800元，之後每次違規罰2000元。此外，若仲介未在租屋廣告中清楚列出所有租客需支付的費用，將被罰750元；若未提供費用明細，則將被罰375元。

這項新法對紐約租屋市場的影響尚需時間觀察。不過，提出該法案的市議員奧塞(Chi Osse)認為，法案為租客減輕初期搬家成本，可能促使更多人考慮搬遷。與此同時，部分房東已經提前漲租，將仲介費成本轉嫁至月租金。

本地媒體Curbed報導，名下有33套出租公寓的房東柏納德(Jude Bernard)已於6月1日上調租金。他將一間克林頓丘(Clinton Hill)的一房公寓，上調租金自3200元至3600元，漲幅約占年租金的11%；「這完全是為了應付FARE法案所帶來的成本」。柏納德也指出，目前他尚未遇到租客對租金上漲提出異議，部分原因是由於許多房東都在採取相同策略。

紐約小房東協會主席何德鄰也表示，自己已經漲租，而仲介費成本也是原因之一；「為了降低成本，有些房東現在選擇不接受由仲介帶來的租客」，何德鄰認為，如此將進一步減少租客的選擇空間，「從整體市場來看，這種現象恐怕將加劇甚至鞏固住宅區的族群隔離現象」。

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