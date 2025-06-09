庇護案聽證會月底開庭 走線客：已經做了最壞打算

近期，魏先生已經有認識的人被抓入移民監獄、或被戴上電子腳鐐，「我被戴上腳鐐的朋友都快崩潰了，嚴重影響了日常生活」。(圖片由受訪者提供)

自上月末以來，已有兩名紐約市公立學校、尋求庇護 的高中生在出席移民 法庭聽證會時遭移民與海關執法局(ICE)當場拘捕。華人新移民對此惴惴不安，即將於本月出庭的走線 客表示，「已經做了最壞的打算」。

去年春季走線來美的魏先生(化名)來美逾一年後，生活剛剛步入正軌；他於今年初報了稅、考了駕照，「我是真的想在這裡好好生活的」。然而，無論是近期移民頻頻於法庭被捕的新聞，還是身邊朋友在出庭後被戴上電子腳鐐的例子，都讓魏先生無比擔心自己即將在本月末開庭的庇護案聽證會。

「我已經做了最壞的打算，會在上庭前把信用卡銀行卡給信得過的朋友，如果出不來的話，就請他把錢取出來，轉成人民幣寄給我家人」。魏先生表示，自己的律師會擬寫一份報告，爭取不讓他親自出庭，「但現在的情況誰都說不準」。

魏先生說，川普任期開始前，他身邊的走線客朋友都以為大規模遣返計畫是「新官上任三把火」，不會在上台後真正實施，「沒想到他上台了更瘋」。近來，魏先生已經有認識的人被抓入移民監獄、或被戴上電子腳鐐，「我被戴上腳鐐的朋友都快崩潰了，嚴重影響了日常生活」。

目前距離開庭時間不足三周，魏先生仍在猶豫，若自己需要親自出庭，到底要不要去？他考慮過回國，「但回國也怕被警察問、被抓起來」；也考慮過拒絕出庭、黑在美國，「我是想通過合法途徑留在這裡的，但現在面臨的是生存問題」。

市首席法律顧問古德特魯芬(Muriel Goode-Trufant)表示，在移民法庭內逮捕民眾的執法手段如同「設下陷阱」，破壞民眾對司法體系的信任，並極有可能對其他須出庭的市民造成寒蟬效應，「這類執法手段不僅損害移民權益，也威脅到市政功能的正常運作」。

移民律師陳闖創則指出，ICE在移民法庭抓捕的個案「是早就被盯上的」，出庭只是提供了抓捕的便利性，並不意味著出庭會增加被捕的機率；而他也認為，與其考慮後路，不如和律師一起好好準備庇護案材料，「如果因恐慌放棄走合法的路徑，是愚蠢的行為」。