法拉盛「白熊水餃店」 3度入選紐時百大餐廳 招牌菜是這道

隨著社群媒體推廣與各大論壇轉載，白熊水餃店吸引了大量非華人顧客。(記者高雲兒╱攝影)

2025年「紐約時報 」百大最佳餐廳榜單日前正式公布，皇后區 共有14家餐館入選，延續其作為全市最具飲食多樣性的區域之一的地位。此次榜單涵蓋全市五大行政區，從米其林等級的高端餐廳到平價街頭小吃均有收錄，評選重點聚焦料理風味、文化背景與社區連結。今年皇后區入選餐館中，亞裔與華人經營的店家表現亮眼，其中包括位於法拉盛 、以紅油餛飩聞名的白熊水餃店(White Bear)。

白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店，店面狹小、只收現金，卻憑藉一道香辣紅油餛飩，成為本地與外地食客口耳相傳的美食朝聖地。其招牌「#6號餐」紅油餛飩，皮薄餡多，搭配店家自製辣油、辣中帶香、油而不膩，是許多人的初訪必點。

這家店已三度入選「紐約時報」百大榜單，且近年來，隨著社群媒體推廣與各大論壇轉載，白熊水餃店吸引了大量非華人顧客。7日下午，白熊店門口排隊人龍絡繹不絕，當中不乏外國遊客。一位從曼哈頓專程搭乘地鐵前來的顧客Emily表示：「這餛飩真的值得，不只是辣，是很有層次的香。」她說第一次吃完後立刻推薦給朋友，「結果他們隔天也跑來吃了」。

另一位名叫Jerry的白人顧客表示，他與妻子專程從布碌崙(布魯克林)趕來購買，這次一口氣買了十盒辣油餛飩與一盒不辣版本。「這紅油餛飩肯定是最受歡迎的，我們已經是第二次來了，上次吃完後念念不忘。」他說這家小店早已是他們每次來法拉盛的指定行程。

與白熊同樣入選榜單的，還有重慶老灶(Chongqing Lao Zao)，該店同樣位於法拉盛，以地道四川火鍋聞名。而首次亮相的老華西街台菜館(Taiwanese Gourmet)，則為艾姆赫斯特一帶的台灣家常菜代表。該餐館多年深耕社區，以滷肉飯、三杯雞等招牌菜，贏得來自各族裔顧客的認同。「紐約時報」形容該店風味質樸卻層次豐富，像是「能喚起人們與家人共食記憶的那一口飯」。