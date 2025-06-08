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華埠酒吧申請開放街道 社區憂加劇排擠效應

記者范航瑜╱紐約報導
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針對心目華埠在Instagram上分享的戶外活動照片，Reinstein解釋該活動為市議員馬泰(Christopher Marte)3日舉行的連任造勢派對。(心目華埠提供)
針對心目華埠在Instagram上分享的戶外活動照片，Reinstein解釋該活動為市議員馬泰(Christopher Marte)3日舉行的連任造勢派對。(心目華埠提供)

社區組織「心目華埠」(Think!Chinatown)6日發表聲明，反對由酒吧「TIME AGAIN」提出的開放街道申請。該計畫擬自7月1日至12月1日，每日傍晚5時至晚間11時，封閉科西街(Forsyth Street)堅尼路(Canal Street)至喜士打街(Hester Street)之間的路段，心目華埠表示，此舉或將影響當地社區居民生活質量、加劇仕紳化。

心目華埠指出，TIME AGAIN鄰近羅斯福公園和佩斯高中，主營深夜營業，若封街申請通過，將實際等同將停車空間轉為深夜飲酒聚會區域，與社區日常使用需求相牴觸。心目華埠亦為華埠夏季活動「橋頭夜市」主辦單位之一，該活動去年7月於晚間8時至11時在科西廣場舉行。封街計畫若獲准，恐影響夜市活動協調安排。

聲明還指出，心目華埠成員曾多次在公園內聽見酒吧擴音播放高分貝音樂，並引用311投訴聲明稱，僅今年5月，便有四起針對該址的噪音投訴，其中兩起發生於午夜後。

「過去幾年，華埠面臨潮流酒吧與大型餐飲集團湧入，傳統小商戶被擠壓，社區快速仕紳化。我們支持『開放街道』的原意，但親見部分業者濫用計畫，將公共空間商業化，反而加劇原居民被排擠的處境，」信中寫道。

對此，TIME AGAIN業者Alec Reinstein 7日接受本報採訪表示，開放街道並非為某一家商戶設立，而是整個社區共享。「我們歡迎社區團體使用街道空間，不論是休息還是辦活動，我們都願意配合。我們的酒吧自開業以來人潮踴躍，我們也一直在努力管理秩序。」Reinstein指出該角落實際上長期以來治安不佳，開放街道幫助人潮聚集，酒吧也聘請了安保人員，每晚活動結束後都會清場打掃。

對於占據教職工停車位問題，Reinstein表示學校的停車區實際在一處封閉圍欄內，不在酒吧使用範圍內，酒吧也並未侵占該空間。而針對心目華埠在Instagram上分享的戶外活動照片，Reinstein解釋該活動為市議員馬泰(Christopher Marte)3日舉行的連任造勢派對，當天已取得臨時音響與場地許可。「那是我們今年唯一一次使用停車場，也是唯一一次在戶外播放音樂」。

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