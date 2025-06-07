紐約州人口回升 去年增近13萬人全美第一

人口普查局最新估計顯示，2023年至2024年間，盡管約12萬居民流向外州，紐約州人口仍然淨增長12萬9881人，位居全國第一。(記者范航瑜╱攝影)

紐約州 人口出現淨增長，結束了持續多年的流失趨勢。人口普查局最新估計顯示，2023年至2024年間，盡管約12萬居民流向外州，紐約州人口仍然淨增長12萬9881人，位居全國第一。

在遷入紐約州的新居民來源中，鄰近州和人口大州占據主要部分。以2022年為例，來自新澤西州 的遷入最多，達3萬8771人，占當年州外移入總數約12.9%；其後依序為加州3萬4681人(11.5%)、賓州2萬8184人(9.3%)、佛羅里達州2萬1300人(7.1%)。一向吸引紐約人的佛州當年亦有超過2萬名居民搬至紐約，顯示人口遷徙並非單向。

「新聞周刊」(Newsweek)今年3月發布分析稱「紐約州逆轉了人口流失潮」。該文分析指出，紐約州尤其是紐約市，擁有全國領先的就業機會和文化教育資源，對鄰州居民有強大吸引力，許多人為工作發展遷居紐約。另一方面，其它州的生活成本與氣候問題也在推動人口回流。例如，加州房價高企、生活成本居高不下且山火等災害頻繁；佛州近年頻遭颶風侵襲，導致保險業者退出當地市場、房屋保險費驟升。

相較之下，紐約州雖稅負和房價同樣不菲，但氣候相對溫和、重大自然災害較少，收入高，因而對尋求穩定環境的民眾更具吸引力。這些因素綜合作用，使紐約州近年來得以扭轉人口下降局面，出現淨遷入與總人口上升的現象。

賈女士去年5月碩士畢業後，便從北卡羅來納州搬到紐約，第一是認為這裡就業機會更多，同時也享受這裡「城市生活的感覺」。她說：「我在中國城市長大，習慣了隨時可以下樓city walk，周圍有各種中餐、亞超，生活很方便。」賈女士表示，在北卡的時候華人 社群較小，彼此之間更為分散，自己也因為沒有車和駕照，活動範圍很受限。「紐約的華人社群也更大，隨時坐地鐵都可以去參加活動。想聚會、交朋友都容易很多。」

然而，並非所有華人都喜歡快節奏的城市生活。原居曼哈頓的陳先生去年就搬至新澤西郊區。他表示，每年可省幾千元的市稅，以及更低廉的房租和物價，是他選擇離開的原因。