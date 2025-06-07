10蒙面盜清晨闖紐約華人修車廠 竊5豪車2落網

6日清晨約6時，法拉盛一家華人經營的汽車修理中心遭多名蒙面嫌犯闖入，並竊走多輛高價車輛。圖為警方詢問情況。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 警局表示，6日早晨約6時，位於皇后區法拉盛 一家華人經營的汽車修理中心，遭多名蒙面嫌犯闖入，竊走多輛高價車輛。警方趕抵現場時，嫌犯駕車衝撞、混亂逃逸，警方開槍回應，現場情況驚險如飆車電影場景。截至當日，已有兩名嫌犯落網。

歹徒「快閃搶車」警匪追逐像電影

案發地點為位於33大道134-02號的新興汽車修理中心附近。警方指出，共有十名嫌犯涉嫌參與此次行動，疑似有預謀、有組織地潛入車行，迅速破壞車窗、發動車輛後駕駛離開，目標包括寶馬(BMW)等多輛名牌車。據鄰近居民透露，不知嫌犯族裔，因他們全程蒙面，行動迅速，過程如同「快閃搶車」。

嫌犯疑飆車衝撞警員 遭警開槍攔截

警方在追捕嫌犯時曾經開槍，擊中車輛前車窗，破碎玻璃清楚可見。（記者高雲兒／攝影）

逃逸過程中，有嫌犯駕車在人行道上高速行駛，甚至發生自撞，現場一片混亂。警方嘗試攔截時，其中一輛黑色寶馬疑似高速朝警員衝來，警方為自保而開槍，初步確認共開了兩槍。32大道與法靈頓街(Farrington Street)交界處一輛車的車窗遭子彈擊中，當場碎裂，該區域附近被警方全面封鎖。

已追回4輛車 1輛黑色寶馬仍未找到

案發後，警方逐一向車主及修車廠工作人員詢問情況，並檢查受損車輛的車輛識別號(VIN)、保險資料與實際損失，進一步展開調查與取證工作。據了解，十名嫌犯共企圖盜走五台車輛，截至6日傍晚已追回四輛，另外還有一輛黑色寶馬仍遭竊，最後一次被目擊時出現在白石高速公路前往布朗士 的路上。

目前已有兩名嫌犯被捕，其中一人涉嫌駕車衝撞警員。另有一名警員因現場槍聲導致耳鳴，正接受醫療評估。警方持續追緝其他在逃嫌犯，並已通知各大醫院留意是否有相關槍傷者就醫。