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2男闖法拉盛商家持槍行搶 1落網1在逃

記者尤昱程╱紐約報導
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兩名男子進入法拉盛商家搶劫，其中一名仍在逃。(市警局提供)
兩名男子進入法拉盛商家搶劫，其中一名仍在逃。(市警局提供)

皇后區法拉盛日前發生一起商家內企圖搶劫案，兩名男子持槍闖入店內毆打店員並搶走現金與手機，目前其中一名嫌犯已被逮捕，另一人仍在逃。警方已公布嫌犯影像，呼籲民眾協助辨識。

根據市警109分局報告，案發時間為5月29日上午11時左右，地點在37大道136-51號一處商業場所。當時店內一名28歲男子與46歲女子遭兩名陌生男子接近，其中一人亮出手槍，並對男子頭部多次毆打，隨後搶走其手機與約600元現金。兩人作案後徒步沿37大道向西逃逸。男子受傷但無大礙，拒絕送醫治療。

警方隨後鎖定並逮捕其中一名涉案男子，為18歲皇后區居民金恩(Isaiah King)，住在31大道50-06號。他目前面臨包括搶劫、傷害、重大竊盜、非法持有與使用槍械、危險行為、恐嚇、妨害公務、以及製造與運送違法武器等多項重罪指控。

另名在逃嫌犯被描述為膚色較深的男性，案發時身穿黑色連帽上衣、黑色長褲與白色運動鞋。警方已釋出相關影像，並透過止罪熱線徵求線索。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

皇后區 法拉盛

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