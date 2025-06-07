布碌崙犯罪率創新低 惟南區槍擊案上升

根據紐約市警局(NYPD)最新數據，今年5月5日至6月1日期間，布碌崙(布魯克林)重大犯罪案件較去年同期下降超過7%。然而南布碌崙地區的槍擊、性侵與重大竊盜事件卻呈現反增趨勢。(市警局提供)

根據紐約市警局(NYPD)最新數據，今年5月5日至6月1日期間，布碌崙 (布魯克林)重大犯罪案件總數為2324起，較去年同期的2517起下降超過7%，謀殺與槍擊 案均創歷史新低。然而南布碌崙地區的槍擊、性侵與重大竊盜事件卻呈現反增趨勢。

統計顯示，北布碌崙地區涵蓋綠點區(Greenpoint)至東紐約(East New York)等十個警察分局，在5月僅接獲十起槍擊事件，較去年同期的26起下降61.5%。然而，南布碌崙地區包含康尼島(Coney Island)、公園坡(Park Slope)等13個警察分局同期槍擊案件則從七起增加至八起，年增14.3%。

此外，布碌崙全區的謀殺案件從去年的九起下降至三起，降幅達66%，槍擊案則從33起降至18起，減少45%。市警局局長蒂池(Jessica Tisch)表示，此與市府多年打擊非法槍枝以及5月初的「夏季暴力減少計畫」(Summer Violence Reduction Plan)成果有關。她表示，該計畫在全市57個高風險分局部署超過1500名警力，欲重點防堵夏季的暴力犯罪 高峰。

儘管整體數據有所改善，布碌崙在5月仍發生多起暴力事件，南布碌崙地區的攻擊、性侵與重大竊盜案件數略有增加。其中攻擊案件從308起微幅上升至310起，北布碌崙區攻擊案件年減逾10%，強暴案件則從21起上升至27起，增幅三成。5月17日的周末全區便接連發生三起槍擊案，共造成五人受傷、一人死亡。5月26日皇冠高地也發生一男子中彈導致性命危急；貝德弗-史岱文森(Bed-Stuy)也在31日發生16歲少年腹部中彈的案件。

公共交通犯罪部分則是北布碌崙上升9.5%，南布碌崙略降。但5月仍發生多起重大的刺傷案，地鐵、巴士皆發生過乘客之間抑或是和司機的糾紛。

5月11日，一名41歲的男子在巴士上被刺身亡；5月22日，一名25歲的女子在波羅園(Borough Park)D線列車上遭嫌犯被利器襲擊身中數刀；5月27日，一名男子在Grant Avenue車站被刺中胸部。