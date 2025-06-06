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獨居華裔寓所病逝 佛友協力辦身後事

記者劉梓祁╱紐約報導
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華裔移民馮桂揚日前在布朗士寓所病逝，友人上門關懷時聞到異味後報警，發現他已離世多日。(華人善終基金會提供)
華裔移民馮桂揚日前在布朗士寓所病逝，友人上門關懷時聞到異味後報警，發現他已離世多日。(華人善終基金會提供)

華人社區近日前協力處理一宗獨居長者身後事，來自香港的退休土木工程師馮桂揚，約於數周前在其位於布朗士(Bronx)的公寓內病逝，享年83歲；被發現後，青年佛教通訊中心與華人善終基金會一同領出遺體安葬。

兩組織表示，因久未現身活動，馮桂揚的友人上門關懷時聞到異味，於5月中報警。警方到場後進入公寓，發現馮桂揚已離世多日。善終基金會指，馮桂揚未婚亦無直系家屬，其所擁有資產將依紐約州相關規定交由公共監護機構後續處理。

雖然馮桂揚生前曾表示「身後事悉隨緣由政府接辦」，但他在佛教界的友人仍不希望看到馮桂揚的遺體被送往無名公墓，遂尋求社區資源協助。隨後，青年佛教通訊中心與華人善終基金會，於5月下旬將遺體轉移至位於曼哈頓的五福殯儀館。

基金會會長陳麥潔明表示，棺木費、墓地開穴及行政成本共約9000餘元，基金會與五福集團各承擔部分開支，位於新州普林斯頓的墓位則由基金會捐贈。

本月3日，馮桂揚靈堂開放弔唁，十餘名青年佛教通訊中心佛友到場。據佛教通訊中心負責人韋琪回憶，馮桂揚出生於中國，幼失母後由外婆撫養，成年後與外婆移居香港，再赴台灣修讀土木工程，隨後赴美深造並取得執業資格，在紐約地區從事基建項目設計。

韋琪還說，馮桂揚在十餘年前加入中心戲劇組，與成員製作廣播劇探討人生議題，閒時亦參與社區義工服務。善終基金會指出，此案反映獨居長者若缺乏親屬支援，臨終及身後事易出現真空。

華人 香港 布朗士

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