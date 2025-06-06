賓州母女認罪經營按摩店賣淫 兩地警聯手破案

賓州坎普希爾一對華人母女近日在康伯蘭郡認罪，承認透過多家按摩店從事賣淫活動。圖為母親董敏。(取自康伯蘭郡地區檢察官辦公室)

賓州坎普希爾(Camp Hill)一對華人母女日前在康伯蘭郡法院認罪，承認她們在包括約克郡(York County)與康伯蘭郡(Cumberland County)在內的多個地區，開設多家按摩店從事賣淫活動。兩人為此面臨多項重罪指控，包括推廣賣淫、非法獲利及參與犯罪組織等。

56歲的董敏(Min Dong，以下均為音譯)和她33歲的女兒郭琪(Qi Guo)於5月5日認罪，檢方撤銷了原先加控的人口販運等其他罪名。她們的刑期將於本月宣判，另外三名涉案人士也即將出庭。

這起案件最早從2018年就開始調查，當時警方懷疑幾家位在坎普希爾等地的按摩店實際上在提供性服務。後來因為疫情 影響暫停調查，直到2023年重新展開行動，並在同年8月與約克郡警方同時突擊搜查多家店鋪。

根據警方文件，董敏和郭琪涉嫌控制多家按摩店，包括Lisa's Spa、Amy's Massage、Anna's Spa 及 Ivy's Spa，透過持有物業或簽訂租約來間接經營。她們還會在網路上轉賣店面經營權，並從新經營者手中收取租金 與利潤分成。

警方在調查中發現，這些店裡常有使用過的避孕套、顧客供認曾付費買春，還有成人網站上出現的廣告，也有人證指稱董敏親自協助開店、安排經營。

據悉，整個案件共有七名被告，除了董敏與郭琪外，其他人包括鄭自貴、胡世彪、邱燕、周杰、趙仙瓊、劉世清與曾銀梅等。他們有的是店長，有的負責日常經營或接送賣春女子上下班。

其中來自紐約皇后區 的林曉，已承認自己在2023年夏季購入其中一間按摩店經營權，因未阻止店內賣淫而被判一年緩刑。曾銀梅則於2024年年底認罪，並獲得緩刑處分。

董敏則早在2024年12月便以「不爭辯」方式認罪，等於不否認也不承認罪行，最終被判三年緩刑，其中九個月須居家監禁。郭琪仍需於下周出庭，案件尚未完全結束。

警方表示，這起案件是多方合作的成果，當局不僅動用監視錄像、銀行紀錄和物業資訊，還採訪多名知情者，才得以揭開這場跨地區的地下賣淫網絡。警方也提醒民眾注意社區中的異常經營行為，避免違法活動長期潛藏。