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班森賀華社代表 祝賀市警62分局新任副局長

記者胡聲橋╱紐約報導
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班森賀華社代表到訪市警62分局，祝賀副局長履新。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀華社代表到訪市警62分局，祝賀副局長履新。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社代表和市議員莊文怡5日前往市警62分局，向該局新任副局長梅倫德茲(Cpt.Melendez)和新任社區事務警官亨特(P.O. Hunter)表示祝賀，希望繼續與警方密切合作，解決社區面臨的問題。

梅倫德茲對社區代表的到訪表示感謝，他表示，他在日落公園和貝瑞吉長大，在社區已生活了40年，所以他了解社區存在的問題，以後將與社區攜手合作，傾聽社區的呼聲，幫社區排憂解難。

華人社區服務中心負責人羅添福和吳燕珊、松柏之家總裁兼首席執行官陳偉儀、布碌崙華聯會會長鄧賢銘、海灣大道華商會會長李志波、美國廣州聯合總會會長梁兆錦以及劉文健雙親劉偉棠和李秀燕等華社人士共同攜帶美食，參加了這次警民活動。

羅添福介紹了目前社區內的塞斯露公園(Seth Low Playground)存在的電單車和自行車公園隨意穿行以及賭博等問題，希望新上任的兩位警官能採取措施。莊文怡也提到了電單車和電滑板車不遵守交通規則的問題。

梅倫德茲承認電單車和電滑板車現在確實已成為一個影響社區的問題，他表示，盡管警局已採取相應措施，但受制於人手短缺無法全面控制。公園內存在的賭博現象是社區的頑疾，他表示警方聽到了社區的心聲，他們正在公園開展行動，盡力解決問題。

之前和華社關係良好的62分局前社區事務警探奧古斯塔(Stephen Agosta)和文德拉(Carmelo Vendra)不久前榮休，新任該職務的亨特表示很高興能擔任這項工作，他希望保持奧古斯塔和文德拉與社區建立的良好關係，更好為社區服務。

布碌崙 日落公園 華人

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