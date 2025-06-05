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Labubu占領華埠街頭 關稅戰也不減小商家追趕潮流決心

記者曹馨元／紐約報導
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位於勿街(Mott St)上的「紅蘋果禮品店」主要售賣中式首飾、擺件等小物，如今也推出了不同大小的Labubu。(記者曹馨元／攝影)
位於勿街(Mott St)上的「紅蘋果禮品店」主要售賣中式首飾、擺件等小物，如今也推出了不同大小的Labubu。(記者曹馨元／攝影)

在熙熙攘攘的曼哈頓華埠街頭，林立的紀念品商店內，往往是中式特色禮品的一抹紅、或「I Love NY」的經典標示。而近期，幾乎所有小商家都掛出了一系列長著尖牙、鼓著臉蛋的毛茸茸小怪獸--全球暴紅的卡通角色Labubu已悄無聲息占領華埠。

「紅蘋果禮品店」主要售賣中式首飾、擺件等小物，如今也推出了不同大小的Labubu；店主李女士表示，大約自今年5月起，就有客人進門詢問是否有賣Labubu，「我們也看到周邊大大小小店家都開始賣，就決定進一點試試」。

百步之外的堅尼路(Canal St)上，小攤主尹女士在此販賣水晶、服飾已有近25年；三周前，在朋友的推薦下，她也從批發商處拿了一批Labubu，「和其他商品搭配著賣，吸引點人氣」。

香港藝術家龍家昇(Kasing Lung)創作的Labubu，由中國潮玩品牌泡泡瑪特(Pop Mart)推出成為盲盒公仔。其在全球範圍的現象級流行離不開一眾明星的加持，無論是Blackpink女歌手Lisa、流行天后蕾哈娜(Rihanna)還是歌手杜娃黎波(Dua Lipa)，都曾攜帶Labubu現身，甚至在巴黎時裝周也可見其蹤影。

據CNN報導，Labubu新品每次一開賣就秒殺，「幾乎不可能透過官方管道買到」。目前，在泡泡瑪特官網上，自8元至180元不等的Labubu系列產品全數售空；而在二手交易平台ebay上，一個原始售價為20元的Labubu掛件，通常溢價為50%至100%左右。

出現在華埠各角落的大批量Labubu自然不是正品，而是被網友戲稱為Lafufu的仿冒品；但在正品一個難求的情況下，Lafufu仍備受追捧。在Reddit相關專頁上，有網友發布了曼哈頓華埠Lafufu遍地的情況，評論區則紛紛表示，「雖然我知道是仿品，但還是買了」，「在華埠哪裡？我需要買一個！」

在紐約從事公關工作的譚女士表示，她聽說有人每天都趁午休時間，去位於曼哈頓下城的泡泡瑪特專賣店排隊，但從來沒買到過正品。譚女士有一個媽媽送的正品Labubu，但仍願意去華埠買一個Lafufu，「仿品款式這麼多，至少我能挑到一個自己喜歡的」。

自今年4月起進駐華埠的Labubu，恰好撞上川普政府掀起的關稅戰，這批自中國進口的玩具價格自然水漲船高。李女士表示，「紅蘋果禮品店」所售Labubu來自紐約本地的批發商，「進貨價都要八塊一個，是普通掛件玩偶的三倍」。即便如此，李女士仍願意大量進貨，「華埠現在主要客群都是年輕人和遊客，尤其是我們禮品店的顧客，我們肯定要賣吸引他們的東西」。

小攤主尹女士更指出，儘管批發商開價直逼十塊每個，Labubu的銷路依舊緊俏；「所有人都在賣，我周一(2日)早上去拿貨，Labubu都沒有了」。尹女士表示，相比她攤位上的其他貨品，Labubu還是最好賣的之一。

「流行就是一陣風」，從業近25年的尹女士認為，Labubu的這陣風最多再刮兩、三個月，也將偃旗息鼓。說著，她拿出近期上映新片「星際寶貝：史迪奇」中的角色玩偶，「現在都流行這個了，很多人買！」

全球暴紅的卡通角色Labubu已悄無聲息地占領了華埠。(記者曹馨元／攝影)
全球暴紅的卡通角色Labubu已悄無聲息地占領了華埠。(記者曹馨元／攝影)
小攤主尹女士也從批發商處拿了一批Labubu，「和其他商品搭配著賣，吸引點人氣」...
小攤主尹女士也從批發商處拿了一批Labubu，「和其他商品搭配著賣，吸引點人氣」。(記者曹馨元／攝影)

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