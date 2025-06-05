全美150萬國際生 紐約大學最多 哥大第3

全美約有150萬名國際學生持F-1或M-1簽證居留，紐約大學(NYU)國際學生居全美各大學之冠。圖為紐約大學畢業生參加在洋基球場舉行的畢業典禮。 (路透)

川普政府近期對全美國際學生群體展開新一輪施壓，不僅短暫撤銷哈佛大學(Harvard University)外國學生身分，更提出要針對性取消部分中國學生的簽證(F-1)，並對參與挺巴勒斯坦抗議的學生啟動遣返程序。根據資料，目前持學生簽證 的外國學生人數仍居高不下；而國際學生所帶來的經濟價值更不容小覷。

移民與海關執法局(ICE)的最新資料指，截至去年，全美約有150萬名國際學生持F-1或M-1簽證居留。在簽證人數方面，紐約大學(NYU)居全美之冠，主校區在2023年簽發近2萬5000份F-1簽證，其布碌崙(布魯克林)分校也核發約7500份。此外，東北大學(Northeastern University)、哥倫比亞大學(Columbia University)，也分別位列國際學生人數最多大學的第二、三名。

不僅私立名校如哈佛、哥大 吸引大量留學生 ，公立大學在招收國際生方面同樣名列前茅。其中，亞利桑納州立大學(ASU)於2023年共接收約1萬8000名國際學生，居全美第五。其餘公立院校如伊利諾香檳大學、普渡大學等，均有過萬名國際學生。

中國向來是留學生群體最大的來源國之一；根據海外留學申請平台ApplyBoard的數據，在2020至2021學年，共有10萬7000名留學生來紐約學習，其中有44%為來自中國的留學生。若川普政府針對中國學生加強審查，可能使數十萬國際學生面臨身分不確定的風險。

國際教育者協會(NAFSA)數據也顯示，2023至2024學年內，百萬名高校國際學生為美國經濟貢獻438億元，創歷史新高，並支持了逾37萬8000個就業機會；國際研究生在推動研究方面也扮演重要角色。紐約州共有逾13萬名國際學生，而僅紐大與哥大，就為紐約帶來經濟收入超過23億元，創造超過2萬個工作崗位。