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挑戰霍楚 紐約副州長戴加多參選州長：紐約值得更好的領導

記者范航瑜╱紐約報導
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紐約副州長戴加多(Antonio Delgado)2日宣布將參加2026年民主黨州長初選，挑戰現任州長霍楚(Kathy Hochul)，並發布競選影片，呼籲紐約「需要果斷、轉型式的領導」。(截自戴加多競選網站)
紐約副州長戴加多(Antonio Delgado)2日宣布將參加2026年民主黨州長初選，挑戰現任州長霍楚(Kathy Hochul)，並發布競選影片，呼籲紐約「需要果斷、轉型式的領導」。(截自戴加多競選網站)

紐約副州長戴加多(Antonio Delgado)宣布，將參加2026年民主黨州長初選，挑戰現任州長霍楚(Kathy Hochul)，並發布競選影片，呼籲紐約「需要果斷、轉型式的領導」。

戴加多在影片中表示：「有權有勢者自有代言人。而我參選，是為了成為你的代言人。」盡管他未在影片中點名霍楚，他同時接受「紐約時報」採訪表示：「人們正在受苦，紐約值得更好的領導。」

霍楚於2022年5月任命戴加多為副州長，接替因涉嫌競選財務詐欺而辭職的本傑明(Brian Benjamin)，並與他搭檔競選連任。但戴加多今年2月宣布不再擔任霍楚競選連任的副手，引發外界對其參選的揣測。

兩人近期在重大議題上意見分歧，包括戴加多呼籲總統拜登退出2024連任競選、並要求飽受爭議的市長亞當斯(Eric Adams)辭職。戴加多於2018年當選聯邦眾議員，代表競爭激烈的哈德遜谷選區，當年在初選中突圍，並擊敗共和黨現任議員法索(John Faso)。

此番挑戰霍楚，戴加多也將面臨強勁對手。根據1月15日資料，霍楚競選帳戶已累積近1550萬元，她亦曾在2022年成功擊退公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)與聯邦眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)等初選對手。

民主黨州長協會(DGA)執行主任梅漢-德瑞波(Meghan Meehan-Draper)聲明表示：「我們百分之百支持霍楚州長。她不斷為紐約付出，對抗川普，並搭建足以在2026年擊敗共和黨的競選機器。」

盡管紐約向來傾向民主黨，共和黨仍視其為2026年的可能奪回目標。根據選情分析，2024年紐約州轉向川普的幅度為全國最大，盡管川普最終仍落後13個百分點。

共和黨聯邦眾議員羅勒(Mike Lawler)與斯特凡尼克(Elise Stefanik)皆傳出有意參選州長。史蒂芬尼克發聲稱，霍楚自選的副州長如今竟與其對決，「顯示她不僅失去共和黨與獨立選民支持，連民主黨人也不再信任她。」、「紐約需要新領導，挽救這個被民主黨一黨專政摧殘數十年的州。」

霍楚於2022年5月任命戴加多為副州長，並與他搭檔競選連任。但戴加多今年2月宣布...
霍楚於2022年5月任命戴加多為副州長，並與他搭檔競選連任。但戴加多今年2月宣布不再擔任霍楚競選連任的副手，引發外界對其參選的揣測。(取自州長辦公室)

霍楚 民主黨 共和黨

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