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市府聲援被捕高中生 指ICE設陷阱抓人損害移民權益

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市法律部門指，在法庭「守株待兔」抓捕移民的方式，破壞民眾對司法體系的信任。(記者許君達／攝影)
紐約市法律部門指，在法庭「守株待兔」抓捕移民的方式，破壞民眾對司法體系的信任。(記者許君達／攝影)

紐約市法律部門(NYC Law Department)就新移民高中生迪倫(Dylan)遭移民與海關執法局(ICE)拘捕一事，近日向賓州西區聯邦法院遞交的「法庭之友(friend-of-the-court)」陳述，指在法庭「守株待兔」抓捕移民的方式，破壞了民眾對司法體系的信任。

去年合法來美尋求庇護的委內瑞拉籍公立學校高中生迪倫月前在移民法庭出庭時，遭ICE人員當場逮捕，目前仍被押賓州。迪倫母親回憶，當時，兩名男子跟隨他們離開法庭，在電梯口將迪倫上銬、帶上無標誌車輛。

市首席法律顧問古德特魯芬(Muriel Goode-Trufant)在陳述中寫道，在移民法庭內逮捕民眾的執法手段如同「設下陷阱」，破壞民眾對司法體系的信任，並極有可能對其他須出庭的市民造成寒蟬效應，「這類執法手段不僅損害移民權益，也威脅到市政功能的正常運作」。

迪倫一案爆發後引發外界高度關注，各民代、權益倡導者紛紛譴責政府作法；而市長亞當斯(Eric Adams)的態度也出現巨大轉變。上周，亞當斯曾對此表示移民執法「不在其職權範圍內」；本周卻發表聲明，譴責聯邦政府向民眾「傳遞錯誤信號」。

去年走線來美的新移民王先生即將於6月末出席聽證會，在如今的政治環境下，王先生也表示，自己已經做好了最壞的打算，「我已經和在這裡的朋友說好，到時候如果我真的被抓，就直接把我在紐約的一些財務賣掉，把錢寄回國內」。

王先生說，自己有同鄉的走線客朋友在近期出席聽證會後，被勒令戴上電子腳鐐，「已經嚴重影響了他的生活，他連睡覺都睡不好」。他表示，雖然自己十分害怕、律師也在爭取讓他不必親自出庭，但他仍會按照法院要求行事。

迪倫律師指出，迪倫已順利通過可信性恐懼面談(Credible fear interview)，暫時避免了遭到即時遣返的命運。國土安全部(DHS)官員未對此案立即回應，但曾為ICE的做法辯護，稱目前僅是「依法執行」，批評拜登政府先前允許大量移民入境。

移民 ICE 走線

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