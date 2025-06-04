紐約州府助抗熱浪 提供冷氣補助、開放納涼中心

據國家氣象局(National Weather Service)預報，本周天氣將持續升高，5日(周四)最高溫預計接近華氏90度。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 在6日首周迎來夏日氣息。據國家氣象局(National Weather Service)預報，本周天氣將持續升高，5日(周四)最高溫預計接近華氏90度。州府呼籲民眾提前做好防暑準備，密切關注氣象變化並善用各項納涼資源。

紐約市3日受來自加拿大野火的高空煙霧影響，天空略顯陰霾，但氣象專家指出對健康無虞，反而可能讓日出與日落更為絢麗。今(4日)和5日預計晴朗乾燥，氣溫持續攀升至華氏88度。6日(周五)起將有鋒面接近，白天高溫仍達華氏86度，夜間轉涼並可能出現陣雨與雷雨，濕熱天氣預計持續至周末。

國家氣象局氣象學家史塔克(David Stark)提醒，本周開始，市區居民可能會感到悶熱並需要啟用冷氣。2日亦適逢「全球高溫行動日」(Global Heat Action Day)，州長霍楚(Kathy Hochul)已宣布啟動多項高溫應對措施，包括冷氣補助、納涼中心、學校降溫設備與社區支援計畫。

州府也針對弱勢族群提供免費冷氣補助。有哮喘等基礎疾病的「基本健保 計畫」(Essential Plan)成員，可申請免費空調。同時，2025年家庭能源補助(HEAP)計畫亦將延續。三口之家若月收入低於5367元，或四口之家月收入低於6390元者，可通過紐約市網站access.nyc.gov提出申請。

此外，市府的「學習游泳」(Learn to Swim)與「游泳保命」(Swim for Life)計畫去年分別為6800人與6600人提供課程，協助兒童與成人提升水中求生能力。市公園局每年亦舉辦超過2萬人次的游泳活動，內容包括兒童課程、長者游泳與訓練隊伍等。

最近一次將是5日(周四)上午11時，法拉盛 草原可樂娜公園水上中心(Flushing Meadows Corona Park Aquatics Center)將啟動「親子學游泳」課程，感興趣者可訪問公園局官網：nycgovparks.org/events/learn-to-swim