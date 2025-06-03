稅收失衡 長島淪紐約州提款機 華人：地稅連年漲 資源卻減少

長島居民長期有感生活成本沉重，如今一項新報告提供了明確數據支持。圖為長島住宅。(記者高雲兒╱攝影)

一份由長島 區域規畫委員會(Long Island Regional Planning Council)發布的最新獨立研究指出，長島兩郡每年向州政府繳納的稅收與實際獲得的公共支出回饋之間，存在148億元缺口，成為紐約州 稅收結構中的「淨貢獻區域」，卻在資源分配上卻處於不利地位。華人 居民指，當地地稅連年上漲，教育資源卻愈發減少，不知納稅人的錢花在何處。

「長島不能再成為紐約州的提款機，」長島區域規畫委員會主席卡梅倫(John Cameron)表示，「我們正在失去年輕人口，面臨居住負擔與稅負壓力的多重挑戰。」他強調，住房負擔與基礎設施資金不足已影響地區長遠發展。

這份報告在一場州務虛擬會議中，被提交至紐約州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)。對此，狄拿波利表示，目前尚未針對各地區進行貢獻與支出比對的系統性分析，並提到紐約市因企業稅與金融業稅收貢獻高，可能在整體帳面上占比更多。

但對長島居民而言，沉重的地稅與有限的資源回饋早已是日常感受。居住在納蘇郡大頸鎮的華人居民陳芳(化名)表示，她家的地稅在過去五年年年上漲，今年已超過2萬元。「但孩子學校的班級人數越來越多，資源卻更少，我真的搞不懂我們的錢都花到哪裡去了。」

她提到，開學時發現班上突然多出幾位陌生學生，後來得知是無證移民子女，「我不是說他們不該上學，但我們納稅人每年繳那麼多錢，卻常常輪不到我們自己的孩子受益，真的會有挫折感。」

同樣居住在長島的林浩(化名)一家，三年前從法拉盛搬至蘇福克郡，原本期待環境更好、資源更多，但實際生活卻充滿壓力，「油價貴、水電貴，地稅一年比一年高，」

兩人曾認真考慮是否要搬離長島，但最後還是選擇留下。陳芳說：「這裡靠近紐約，生活環境也不錯，學區算是比較好的了，真的要搬，也不知道能搬去哪裡。」儘管面對不斷上漲的地稅和教育資源壓力，她仍然珍惜當地豐富的文化資源。

目前，長島區域規畫委員會呼籲州府建立更透明的資金流向機制，檢視各地區實際的稅收與支出狀況，以避免讓如長島這樣的社區持續處於財政回饋的劣勢地位。