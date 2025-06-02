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南布碌崙「守護家園」大遊行 各族裔匯聚

記者胡聲橋╱紐約報導
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南布碌崙舉行「守護家園」大遊行，眾多華人參與。(記者胡聲橋╱攝影)
南布碌崙舉行「守護家園」大遊行，眾多華人參與。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)居民6月1日下午在國王廣場(Kings Plazz)舉行抗議集會，各族裔居民分三路匯聚國王廣場，舉行「守護家園大遊行」。這次大遊行的三大主題是反對遊民所、反對鋰電池設施和反對「同意之城」計畫。民選官員、社區人士以及以華裔占大多數的數百名示威者參加了這次活動。

各族裔居民參加「守護家園」大遊行。(記者胡聲橋╱攝影)
各族裔居民參加「守護家園」大遊行。(記者胡聲橋╱攝影)

為維護社區環境和居民權益，New Yorkers First、American Voices Matter和拯救南布碌崙聯盟聯合發起了這次「守護家園大遊行」。數百名遊行民眾分三路，從U大道遊民所擬建處、弗萊布許大道(Flatbush Ave.)交昆汀路(Quentin Road)的鋰電池存放點擬建處，以及弗萊布許大道交T大道的過度密集型建築項目擬建處出發，大約於下午2時30分匯聚國王廣場。

南布碌崙「守護家園」大遊行凸顯反對遊民所、反對鋰電池設施和反對「同意之城」計畫三...
南布碌崙「守護家園」大遊行凸顯反對遊民所、反對鋰電池設施和反對「同意之城」計畫三大主題。(記者胡聲橋╱攝影)

第59選區州眾議員威廉姆斯(Jaime Williams)表示，如果按照同意之城計畫，紐約市將成為混亂之城。她呼籲大家選舉像共和黨籍市長參選人史里華(Curtis Sliwa)那樣有能力、有常識、為選民抗爭的市長參選人。

州參議員陳學理在抗議集會上發言。(記者胡聲橋╱攝影)
州參議員陳學理在抗議集會上發言。(記者胡聲橋╱攝影)

州參議員陳學理在集會中說，修建遊民所是一種新型商業活動，有很多人在各個環節賺錢，正因為如此，遊民所才在全市各地不斷湧現。他說他和市長亞當斯可以是朋友，但不會同意他的政策。

州眾議員鄭永佳在抗議集會上發言。(記者胡聲橋╱攝影)
州眾議員鄭永佳在抗議集會上發言。(記者胡聲橋╱攝影)

州眾議員鄭永佳說，遊民所問題是可以簡單解決的，或者給遊民發住房券，讓房屋經紀人給他們安排住處；也可以集中在雷克島(Rikers Island)建遊民所，因為現在雷克島大部分監獄都空著。市政府要以居民的安全為重。

共和黨籍市長參選人史里華在抗議集會上發言。(記者胡聲橋╱攝影)
共和黨籍市長參選人史里華在抗議集會上發言。(記者胡聲橋╱攝影)

陳學理和鄭永佳都認為史里華是市長的最佳選擇。史里華在集會中說，現在除他以外，其他所有市長參選人都支持同意之城計畫，他認為同意之城計畫會在不知不覺間將各種問題帶到社區，會毀了這個城市。同意之城滿足的是開發商的利益，是要把居民驅逐出社區。

這次示威遊行的組織者之一，拯救南布碌崙聯盟負責人陳麗娜在集會上說，居民不想讓遊民所建在自己的社區，就要拿自己手裡的選票說話。第46選區市議員參選人威拉布斯(Dimple Willabus)、第48選區市議員參選人李凱健(Ari Kagan)等也參加了這次遊行示威活動。

遊民 布碌崙 眾議員

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