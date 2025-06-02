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聲稱「藏匿騷亂者」DHS警察闖曼哈頓國會議員辦公室 上銬職員

記者許君達╱紐約報導
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國會眾議員納德勒的辦公室遭國土安全部警察闖入，一名職員被上銬。圖為納德勒此前在曼哈頓華埠參加活動。(記者顏嘉瑩╱攝影)
國會眾議員納德勒的辦公室遭國土安全部警察闖入，一名職員被上銬。圖為納德勒此前在曼哈頓華埠參加活動。(記者顏嘉瑩╱攝影)

美國國土安全部(DHS)執法人員近日闖進曼哈頓國會議員辦公室，將其中一名女性職員上銬，國土安全部事後發聲明，表示聯邦執法人員當時接到情報，稱有抗議人員進入辦公室，而上銬員工阻礙了警員的安全檢查。涉事紐約議員辦公室則表示，聯邦執法人員正在踐踏法律邊界。

一段公開的網路影片顯示，國安部警員於5月28日進入曼哈頓國會眾議員納德勒(Jerry Nadler)的辦公室，上銬了一名女性職員。根據多方說法，事發前有移民權利倡導者正在辦公室內開會，而影片中的警員則聲稱，辦公室「藏匿騷亂者」，但被工作人員阻止進入。納德勒辦公室和國安部事後都證實，事件中被上銬的職員最終沒有被捕、也未被指控任何罪名。

根據辦公室內人員拍攝並提供給媒體「Gothamist」的一段42秒的影片，至少三名身穿「國土安全部警察」制服的人員正在試圖進入納德勒辦公室，其中一人在辦公室門口，正在將一名女性員工反手上銬，雖然拍攝者不停安慰，但被上銬的員工還是爆發出哭泣聲，另一人則正在辦公室內部私密區域的門口與另一名員工交涉，員工要求其出示搜查令，執法人員無法提供，但最終他還是強行進入了辦公室內，還有一名執法人員則牽著警犬守在辦公室外。

國土安全部事後發布聲明稱，聯邦執法人員當時接到情報稱，有抗議者進入納德勒辦公室，被上銬的員工當時正阻撓執法及安全檢查。

納德勒辦公室與聯邦移民法庭位於曼哈頓瓦里克街(Varick St.)201號的同一棟聯邦建築內。根據匿名接受Gothamist採訪的目擊者指稱，聯邦移民及海關執法局(ICE)事發當日正守在法庭外，試圖抓捕出庭的移民，而倡導者同樣在法庭外，監督執法人員工作，並向出庭移民告知他們的權利。倡議者在遭到執法人員威脅後，受邀進入位於法庭樓上的納德勒辦公室。多名現場目擊者均表示，影片中的警員聲稱被銬的職員推搡了執法人員，但他們沒有見到任何工作人員有過推搡動作。

納德勒事後發布聲明，確認了被銬職員平安，沒有被捕。他強調，這一事件再次證明了聯邦執法人員對法律邊界的踐踏，「今天他們能闖進國會議員辦公室，明天就能闖進任何人家中」。納德勒在接受「紐約時報」採訪時更表示，川普政府試圖使用極權手段威脅國會議員，其行為堪比法西斯。

移民 國土安全部 曼哈頓

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