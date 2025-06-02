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遭ICE拘捕高中生仍被押 民代、律師籲放人

記者曹馨元╱紐約報導
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持續被押的迪倫通過律師提訴，指控川普政府的做法違憲，並要求立即將其釋放。(記者曹馨元╱攝影)
持續被押的迪倫通過律師提訴，指控川普政府的做法違憲，並要求立即將其釋放。(記者曹馨元╱攝影)

去年合法來美尋求庇護的紐約市公立學校高中生迪倫(Dylan)月前在移民法庭出庭時，遭移民與海關執法局(ICE)人員當場逮捕，目前仍被押賓州。對此，布朗士區國會議員托瑞斯(Ritchie Torres)已致函國土安全部(DHS)；迪倫的律師也提訴指控川普政府的做法違憲，並要求立即將其釋放。

托瑞斯在信中要求移民官員解釋為何迪倫會被拘留，以及將他驅逐出境如何「服務公眾利益或促進公共安全」；此外，他也要求確保迪倫的所有合法權利得到保障，包括「獲得律師協助、醫療照護以及對其驅逐令提出抗辯的機會」。

托瑞斯也指出，迪倫依照法定程序出席聽證會，卻在法院被捕，這將對「移民社區產生極大的寒蟬效應」，可能導致移民家庭不敢出席法庭聽證，甚至不敢上學。他敦促官員以公平、同情和常理來審視迪倫的案件。

而迪倫的律師也於5月29日向賓州聯邦法院提出「人身保護令(habeas corpus)」訴訟，指控川普政府的做法違憲，並要求立即釋放迪倫。

迪倫的律師指出，現行加速遞解程序由國土安全部管理，與由司法部移民法官審理、可上訴的正常遞解程序不同。根據律師說法，迪倫在美居留時間長、具合法身分，不符合加速遞解資格，政府至今也無法解釋為何針對這位無違法紀錄、正在合法辦理移民手續的高中生進行拘捕。

迪倫的家人也透露，迪倫患有慢性胃病，目前正接受多項檢查以排除癌症或克隆氏症(Crohn’s disease)等嚴重疾病。迪倫也於本周收到要求其親自就診的檢查結果，若持續被拘，可能延誤診療。

自遭拘捕以來，迪倫先後被移送至賓州、德州、路易斯安那與新澤西等地的拘留中心，其律師也批評ICE未如實通報其行蹤，導致無法聯繫上當事人，直到被捕一周後才終於通話成功。

市長亞當斯(Eric Adams)雖早前未表態，但在民代施壓下，終於在近日發聲，稱對此事件感到「難過」，並指出迪倫是循合法程序辦理移民。

移民 賓州 國土安全部

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