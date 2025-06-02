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亞當斯擴大社區連結 促進中央公園安全

記者劉梓祁╱紐約報導
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市長亞當斯擴大安全計畫，打擊中央公園攤販與人力車。(取自市長辦公室)
市長亞當斯擴大安全計畫，打擊中央公園攤販與人力車。(取自市長辦公室)

紐約市亞當斯(Eric Adams)宣布，將市府多機構安全倡議「社區連結」(Community Link)計畫擴展至中央公園，旨在提升公園及周邊的生活品質與安全環境。

這項名為「中央公園協作夥伴關係」(Central Park Conservancy Partnership)的行動，動員了包括市警局(NYPD)、公園執法巡邏隊(Parks Enforcement Patrol)與中央公園保育協會(Central Park Conservancy)所新設立巡查隊在內的20個市政機構及文化機構，針對無證攤販、無牌照人力三輪車、過度噪音及公園規則違規等問題，展開協調執法與管理。

「中央公園是紐約市的後花園，」市長亞當斯表示，「每位使用者──家庭、孩童、慢跑者、騎士及觀光客──都必須在這片地標空間中感到安全與自在。」

亞當斯指出，強化的執法與管理措施，旨在令中央公園變得更加安全與整潔。此計畫延伸自過去在曼哈頓中城西區(Midtown West)與羅斯福大道(Roosevelt Ave.)等治安與毒品問題嚴重地區實施的「社區連結」計畫。目前該計畫已在公園北端110街一帶運作，並自2024年4月起已開出超過1000張傳票，逮捕111人。

根據市府資料，市警中央公園轄區自今年初以來的犯罪率已下降50%，其中搶劫案減少90%，重大竊盜案亦下滑近29%。

作為這次行動的核心，中央公園保育協會近日已啟動「巡查隊」，每日於園區內巡邏。雖然該隊伍不具備執法權限，但成員負責回應民眾投訴、支援急難應變並解決重複發生的問題，如無繫牽繩的犬隻、電動腳踏車濫用及馬車與三輪車駕駛的強硬拉客行為。

中央公園保育協會總裁兼執行史密斯(Betsy Smith)表示，「中央公園是全美訪客最多的地點之一，每年吸引數百萬遊客，這也帶來了共享空間管理上的獨特挑戰。」此外，紐約市人力三輪車協會(New York Pedicab Association)亦將加入跨機構工作小組，協助整頓違規三輪車司機，並教育遊客認識自身權利與如何舉報違規行為。

同時，為強化執法與預防犯罪，市警局、公園局(NYC Parks)及交通局(DOT)亦將共同修復照明設施並安裝監視攝影機。

中央公園 亞當斯 紐約市

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