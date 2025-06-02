市警局長挺電單車執法 市議員質疑恐傷及移民工

市警局長蒂池挺電單車執法，市議員質疑恐傷及移民群體。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 警(NYPD)自4月底起，開始針對騎乘電單車違規行為開出刑事傳票 ，此舉引發市議員對弱勢移工權益的關切，指其影響數萬名以送餐維生的移民 勞工；市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)則在近日的預算聽證會上表示，行動是對民眾普遍安全憂慮的必要回應，而非針對特定群體。

蒂池指出，警方自4月28日起，針對騎乘電單車違規闖紅燈或在人行道上行駛等行為，開始發出刑事法庭傳票。她強調，「這不是針對電單車的打擊，而是回應真實、廣泛存在的社區安全關切。」

然而，來自皇后區、長期關注外送員權益的市議員卡班(Tiffany Cabán)提出質疑。她憂心，該政策將「讓最脆弱的族群」，即多為有色人種與無證移民的外送員，承擔過重代價。

她指出，「我們沒有看到這項執法如何實際執行，更無法確信警員是否公平地行使裁量權，這只會加深社區的不信任。」卡班還強調，遭到刑事起訴的外送員可能因此失去駕照，甚至面臨驅逐出境的風險，「這不僅不正義，更是對整個移民社群的傷害。」

布碌崙(布魯克林)市議員萊斯勒(Lincoln Restler)亦對此表示憂慮。雖然他支持提升道路安全，尤其在其選區近來有幼童在自行車道上遭電單車撞傷的事件發生，但他亦警告，不能因此忽略移民工人的生存現實。

「我們不應該讓更多人被捲入本不該進入的刑事司法體系，特別是在聯邦驅逐政策持續收緊的情況下，」他說。目前，紐約市約有6萬5000名外送員依靠電單車從事外送工作，其中有多少人是無證移民尚不明確。

蒂池表示，改為刑事傳票是因過去針對登記車輛發出的民事傳票成效不彰。她曾多次向市議會呼籲修法，但未見成效。現行做法雖具爭議，但蒂池仍認為利大於弊。

「從我目前觀察來看，這項措施正在發揮作用，」她說，「我已經看到更多電單車在紅燈前停下。我們不能讓某些行為處於無後果的環境，而電單車長期以來就是如此。」