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清潔車有望加裝監控 抓拍換邊違停

記者許君達╱紐約報導
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紐約市議會通過決議案，要求州立法機構通過提案，旨在授權在清潔車輛上加裝攝像頭，以抓拍違反換邊停車規則的車輛。(記者馬璿╱攝影)
紐約市議會通過決議案，要求州立法機構通過提案，旨在授權在清潔車輛上加裝攝像頭，以抓拍違反換邊停車規則的車輛。(記者馬璿╱攝影)

紐約市議會近日通過一項決議，承諾配合有望獲得通過的州議會提案，允許清潔車輛安裝攝像頭，抓拍未按換邊停車規定停放的車輛。

該項立法的具體內容由州議會提出，旨在修改州級交通法，授權紐約市的清潔車輛安裝攝像頭，以幫助換邊停車的執法。

州參議會的版本提案指出，紐約市清潔車輛裝備有大功率噴水和掃除設備，能夠有效清潔人行道邊緣附近的衛生死角，但整體清潔效果有賴於作業的連貫性，如果有未按換邊停車規定讓出清潔作業區域的車輛，將嚴重影響清潔效率和街道環境。

眾議會版本則詳細規定了抓拍執法及處罰的方式，包括處罰金額等。根據提案要求，被抓拍到違規停車的車輛每次罰款上限50元，如逾期未繳罰金將被追加罰款25元。

目前，該提案在州議會兩會均處在委員會審議階段，距離通過成案尚需經過委員會和全會的兩次表決。而在市議會獲得通過的則屬州立法預先考慮決議案(Preconsidered State Legislation Resolution)，表明紐約市方面願意積極配合州議會的立法。決議案稱，紐約市議會根據州憲法賦予的權力，「要求」州立法機構通過該項提案並由州長簽署成法。

根據紐約州法，在交通設施上安裝攝像頭以加強執法的權力和範疇由州立法機構授予並規定，紐約市無權自行其是。目前，紐約市已獲得在城市道路和橋梁隧道上安裝超速及闖紅燈違規抓拍設備的權力，還獲授權在公車上安裝車載攝像頭，從而對占用公車專用道的違法行為加強執法。

紐約市 紐約州 兩會

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