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包粽子、射五毒…法拉盛社區沉浸式端午民宿體驗

記者高雲兒╱紐約報導
上海豫園設有現包現蒸的熱食攤位，吸引大批顧客駐足挑選。(記者高雲兒╱攝影)
上海豫園設有現包現蒸的熱食攤位，吸引大批顧客駐足挑選。(記者高雲兒╱攝影)

端午節到來，紐約法拉盛社區粽香四溢，不僅各大超市與熟食店紛紛推出應景粽子商品，文化機構也舉辦多場慶祝活動，在節慶的歡樂氛圍中傳承中華傳統文化，吸引各族裔民眾踴躍參與。

5月31日當天，啟揚文化中心舉辦第三屆「端午節民俗文化節」，紐約市議員黃敏儀也到場共慶佳節。現場共設有十餘個互動攤位，從包粽子、射五毒、編五彩繩，到書法、剪紙與中醫義診，民俗氣息濃厚，吸引超過200名民眾到場參與。

啟揚文化中心項目主任明亮表示，端午節自古便與健康養生密切相關，古人相信「陽氣最盛」之時需藉由各種儀式驅病防災，達到陰陽調和、天人合一的境界。現場設置的「射五毒」遊戲，便源於古人對毒蟲如蛇、蜈蚣、蟾蜍等的驅邪儀式；而五彩繩、金木水火土書法與剪紙等，則象徵五行之氣，寓意安康與除邪。

包粽子自然也是不能錯過的習俗。明亮補充，「今天的紅棗粽與紅豆粽都是由義工現場教學包製，讓大小朋友親身體驗節日習俗。」彩繪攤位亦備受歡迎，許多孩子在臉上畫上粽子、太極、蜈蚣等富有文化意涵的圖案；除文化體驗外，紐約中醫學院還現場提供耳穴按摩、舌診及中醫體質測評。

明亮表示，端午節不應只停留於「粽子節」與「龍舟節」的刻板印象，而應重視其背後蘊含的文化智慧與節氣哲學。「我們希望透過這樣的活動，讓更多年輕一代與多族裔社群重新理解、認識並傳承端午節的本質精神。」

除了啟揚文化中心的活動，法拉盛市集與商場內的粽子銷售也進入高峰期。不論是傳統紅豆粽、鹹肉粽，還是創新款香菇素粽、八寶養生粽，銷量皆十分可觀，展現社區對傳統佳節的濃厚情感。

來自皇后區的王先生提著幾袋真空包裝的南方粽笑著說，「雖然人在美國，過節的心情不能少，吃個粽子也算是一種儀式感。」而上海豫園設有現包現蒸的熱食攤位，吸引大批顧客駐足挑選；留學生Ivy表示肉粽、甜粽都要買，「給朋友們吃，大家的口味都很不同。」

除了購買現成粽子，也有不少民眾選擇自行動手包粽子，重拾家傳的節慶記憶。「孩子在學校聽老師講到端午節，回家後興致勃勃地要我教他怎麼包粽子，」鄭女士表示，「難得做這樣的事情也很有意義」。

5月31日當天，啟揚文化中心舉辦第三屆「端午節民俗文化節」，紐約市議員黃敏儀也到...
5月31日當天，啟揚文化中心舉辦第三屆「端午節民俗文化節」，紐約市議員黃敏儀也到場共慶佳節。(記者高雲兒╱攝影)
民眾在啟揚包粽子。(記者高雲兒╱攝影)
民眾在啟揚包粽子。(記者高雲兒╱攝影)
彩繪攤位備受歡迎，許多孩子在臉上畫上粽子、太極、蜈蚣等富有文化意涵的圖案。(記者...
彩繪攤位備受歡迎，許多孩子在臉上畫上粽子、太極、蜈蚣等富有文化意涵的圖案。(記者高雲兒╱攝影)
民眾在編五彩繩，則象徵五行之氣，寓意安康與除邪。(記者高雲兒╱攝影)
民眾在編五彩繩，則象徵五行之氣，寓意安康與除邪。(記者高雲兒╱攝影)
啟揚的端午現場共設有十餘個互動攤位，從包粽子、射五毒、編五彩繩，到書法、剪紙與中...
啟揚的端午現場共設有十餘個互動攤位，從包粽子、射五毒、編五彩繩，到書法、剪紙與中醫義診。(記者高雲兒╱攝影)
端午節至，法拉盛市集與商場內的粽子銷售進入高峰期。(記者高雲兒╱攝影)
端午節至，法拉盛市集與商場內的粽子銷售進入高峰期。(記者高雲兒╱攝影)
鄭女士表示，「孩子在學校聽老師講到端午節，回家後興致勃勃地要我教他怎麼包粽子。」...
鄭女士表示，「孩子在學校聽老師講到端午節，回家後興致勃勃地要我教他怎麼包粽子。」(記者高雲兒╱攝影)
義工教孩子們寫五行。(記者高雲兒╱攝影)
義工教孩子們寫五行。(記者高雲兒╱攝影)

端午節 法拉盛 紐約市

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