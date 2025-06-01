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華埠「在地療癒」 揭幕地圖互動藝術

記者劉梓祁╱紐約報導
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華埠藝術療癒活動，揭幕「華埠地圖」互動藝術。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠藝術療癒活動，揭幕「華埠地圖」互動藝術。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統月的結束，華埠商業改進區(Chinatown BID)於5月31日舉辦「在地療癒」(Wellness in Place)開放街道活動，邀請大眾走入披露街(Pell St.)，透過藝術與互動體驗了解華埠的文化與歷史。

活動重點之一為藝術家黃穎梓(Cheryl Wing-Zi Wong)歷時三年半創作的互動專案「城市主義：紐約華埠地圖」(Reflective Urbanisms: Mapping New York Chinatown)正式發表。這是一項透過建築變遷和社區口述歷史，重新描繪曼哈頓華埠的數位藝術計畫。

黃穎梓指出，「我們的社區雖堅韌、茁壯，但如今正面臨士紳化與歷史消失的雙重壓力。疫情與反亞裔情緒讓我們的長者與文化資產都處於風險中。這個專案是一種保存，一種呼喚，一種記錄我們集體記憶的方式。」

該專案不僅涵蓋1940年代至今的建築立面變化、3D地圖與社區成員口述歷史，也包括公共空間的實體裝置設計。透過座椅裝置與數位互動平台，居民與訪客得以圍坐交流，分享與華埠空間交織的故事與經歷，重塑社區認同。

黃穎梓曾於2020年疫情初期參與加拿大卡爾加里(Calgary)華埠的駐村計畫，當時她深入社區六個街區，住在長者會所、研究歷史藍圖、進行訪談，並在疫情迫近之際回到美國。她回憶道，「疫情初期，我就已經感受到針對華埠的誤解與恐懼，甚至有人建議避開經過華埠的路線。」

她觀察到，過去一年，亞裔社區不僅面對病毒本身，更承受排外言論與暴力威脅，尤其是針對長者與婦女的攻擊事件激增。然而，黃穎梓也發現華埠社群展現了驚人的韌性與創造力，從發放餐食、協助疫苗接種，到以藝術記錄社區故事，一波波草根行動回應危機。

她說，「華埠地圖」正是這樣一份記錄與回應的結晶，同時也是一份對未來的承諾。活動當天，除了藝術展覽，現場還有健康醫診、書法工作坊、音樂及手偶表演等環節。

華埠 疫情 亞裔

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