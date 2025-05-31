電召車司機 見證華埠人潮與生機衰退

華人電召車司機表示，來回曼哈頓華埠的車單正在逐年下降。(記者鄭怡嫣╱攝影)

相比十多年前每天多次往返曼哈頓華埠 的盛況，紐約華人電召車 司機表示，盡管他們並不需要被徵收堵車費，但是如今，已經少有華人致電從外區叫車到曼哈頓與華埠，而在駛入曼哈頓後，也很少能接到叫車的華人乘客，顯示華埠作為紐約老牌的華人社區，華人居民及遊客的比率正在逐年下降，當地的華社也正在萎縮。

從事該行業已有十多年的資深電召車司機黃先生介紹，電召車作為許多華人新移民使用的交通工具，能較為直觀反映華社的人口結構變化及經濟現狀。在十多年前，他每天能來回跑皇后區及曼哈頓好幾趟，家住皇后區的新移民，「都去華埠購物、做工，做各行各業的都有，也有不少華人，在周末特意去華埠附近的蘇荷區(Soho)購物。」

黃先生說，但是近年來，去華埠的華人則變得愈來愈少，偶爾才有華人從外區叫車到華埠，而在送完客後，華人電召車司機很多時候在華埠或曼哈頓空轉好幾圈，也可能接不到一位客人，「去曼哈頓不再是一門好生意，沒有帶回來客人就完蛋。」

黃先生透露，在華埠已經很少能看到華人電召車，不過目前還有掛著私家牌照、沒有商業保險的「黑車」在當地街頭攬客。此前，市計程車暨禮車管理局(TLC)曾嚴查無牌電召車，現在據信執行上不再那麼嚴格，華人乘客們則都是通過微信加群，來叫這一類的私家車。

曼哈頓堵車費徵收以後，持有市計程車暨禮車管理局牌照的出租車、電召車及網約車等，在駛入曼哈頓60街以南區域時，不會被收取堵車費，這些車輛僅在搭載付費車客穿過壅堵區時，才會被收取0.75至1.5元不等的費用，但也都由乘客承擔。對此黃先生表示，即使不收堵車費，去曼哈頓也賺不到錢，「而即使華人電召車司機到曼哈頓叫不到車時，再換Uber、Lyft來接客，但根據這些平台的算法和規定，同樣也很難接到客人，平台會先把專職司機供飽。」

亞美聯盟(AAF)在本月發布的最新亞裔人口報告也顯示，盡管紐約市亞裔人口增長速度為所有族群中最快，但包括華埠在內的市議會第一選區，亞裔人口卻從2018的5萬3589人下降至2023年的4萬8946人，是少數亞裔聚居地內、人口反而出現顯著下降的選區。

另一方面，黃先生也表示，盡管電召車司機的數量並未減少，但整個華人電召車行業在最近幾年都在走下坡路，「整體經濟不好，叫車去餐館、購物的人都少了很多，這在電召車行業會馬上反映出來」。