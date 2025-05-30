25歲女子班森賀地鐵深夜被刺 警方通緝嫌犯
位於布碌崙(布魯克林)班森賀的新越卓大道(New Utrecht Avenue)地鐵站有不少華人使用。該地鐵站上周發生一起深夜暴力案件，一名25歲的女子被人刺傷。警方通過監控錄像取得了嫌犯照片，並於29日將其公之於眾，對這名嫌犯進行通緝。警方希望知情者及時提供線索，早日將嫌犯捉拿歸案。
此案發生在市警66分局的轄區內。警方紀錄顯示，5月22日凌晨1時50分左右，一名25歲的女性當時在一輛北向D車地鐵的車廂內，當列車駛入新越卓大道地鐵車站時，歹徒靠近這名受害者，在其面前揮舞一把不明利器，並刺向這名毫無戒備的女子的軀幹和肩膀。
這名受害者受傷後繼續坐在車廂內，列車抵達36街站時才下車尋求幫助。警員和急救人員趕到36街站，火速將她送往36街站附近的布碌崙紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)接受治療，目前她傷情穩定，沒有生命危險。
警方稱，歹徒沒有搶劫受害女子，兩人互不相識。嫌犯作案後繼續乘坐地鐵，後逃向不明地點。警方目前仍在調查這名歹徒無端攻擊女子的原因。除了市警66分局外，地鐵34分局警探也介入調查。雖然警方找到了嫌犯的照片，但仍未能將其逮捕。
發生傷人案件的地鐵D車和新越卓大道站每天有不少華裔民眾使用，但警方沒有公布受害者的身分資料。根據警方的描述，該嫌犯是一名男子，淺膚色，最後一次出現時身穿黑色夾克。
警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
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