華男無照按摩師涉性騷顧客 強行猥褻19歲少女私處被捕

法拉盛華男無照按摩涉性侵顧客，強行脫衣觸碰19歲少女私處被捕，圖為涉事「麗康按摩」官網。(截自麗康按摩官網)

曼哈頓 中城一間華人經營的按摩店日前發生性騷案，一名19歲的女少年在接受服務期間，遭到男性按摩師強行觸摸私處並親吻嘴部；案發後，一名來自皇后區法拉盛 的華男被捕，面臨性騷擾 和無資格從業等指控，最多可獲四年刑期。

據市警(NYPD)紀錄，曼哈頓南中城(Midtown South)分局在去年接報性騷案，發生於11月26日約下午4時，一名19歲的女性在位於西33街41號(41 W. 33 St.)的「麗康按摩」(Wildflower Spa)接受服務時，被一名36歲男子在未經允許的情況下觸摸其陰部，並強行親吻其嘴部。

經過近兩個月的調查，警方在本年1月8日將嫌犯李可福(Kefu Li，音譯)逮捕，其住於法拉盛大學點大道(College Point Blvd.)41-05號「狀元大樓」。曼哈頓地區檢察官辦公室的文件顯示，李可福被控三項罪名，包括有意且不當觸碰她人親密部位、未經同意對她人進行性接觸，以及作為首要罪名的無執照從業，其最多可判四年監禁。

李可福在上月首次過堂，對所有罪名均不認罪。法庭文件顯示，受害少女在付費接受李可福的服務後，被指示面朝下趴於按摩床上，但感到對方「拉下她的內褲，開始按摩她的臀部」。隨後，女子感到李可福動手分開她的雙腿，並按摩她的臀部及陰部周圍，甚至用指節施壓於陰道口。

受到猥褻後，該少女立即抬頭並轉身，李可福則在此時脫下口罩親吻她的嘴唇。她隨即用手抵住他的胸口將其推開，李可福則當場表示歉意。受害少女對警員表示，她並未同意李可福的行為。在被逮捕後，李可福還向警方表示自己未持有按摩師執照。

本月29日，「麗康按摩」曼哈頓店負責人通過電話表示，不知李可福為何人，也從未有此人在店內工作。對於案件情況，她則以國語反覆強調「不知道」。李可福的代理律師董克文(Kevin Tung)亦拒絕回應。

本周早前，一位名為Kate Parker的顧客於26日留言投訴稱，「他們欺騙了我，偷偷把按摩師換成了一位男性。」她表示，起初由女技師帶入引導趴下，但在按摩開始後抬頭提問時，才驚覺是男按摩師在服務。

官網顯示，「麗康按摩」在法拉盛開有分店，業務包括全身按摩、睫毛嫁接和臉部護理等。根據州府要求，任何從事按摩的業者，都需申請按摩師執照。然而，在州府網站檢索中，未發現「麗康按摩」名下有任何持照按摩師；在合法按摩師中，也查無「Kefu Li」一人。

按規定，按摩師執照申請人須通過課程和考試要求，才能獲得州教育廳(NYSED)所核發執照。盡管如此，一位不願具名的華人業者表示，多數按摩店實際聘用的多為無照技師，原因在於課程費用高達數千至上萬元，且考試需以英文作答，對許多華人門檻過高。

教育廳要求，申請人需至少接受1000小時的按摩學校課程，涵蓋解剖學、生理學、神經學、肌肉學和病理學等科目；考試則包含140道題目，其中有20題與「東方療法知識」相關。

業者還說，許多店家不重視執照規定，不僅因為開店成本較低，更因執法鬆散、罰則輕微，「往往不會導致關門」。