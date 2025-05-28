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曼哈頓華埠數家移民服務商遭突查 市府：僅針對非法服務

記者劉梓祁╱紐約報導
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華埠移民服務提供者遇突查感困惑，市府指僅針對非法協助服務執法。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠移民服務提供者遇突查感困惑，市府指僅針對非法協助服務執法。(記者劉梓祁╱攝影)

川普政府的移民政策走向引發社區關注之際，紐約市府執法人員日前也突訪曼哈頓華埠數個移民服務商，令部分業者感到困惑，擔心自身成為調查對象；市府對此強調，此次行動僅針對涉嫌提供非法移民服務的商家，並呼籲民眾舉報相關欺詐行為。

根據多位社區人士，市消費者與勞工保護局(DCWP)執法人員在未事先通知的情況下，於3月前後到訪華埠的移民服務提供方，其中包括位於顯利街(Henry St.)122號的華僑社會福利社(Immigrant Social Services)。

一名不願具名的華埠知情人表示，市府執法人員在3月末到訪華僑福利社，詢問負責人提供何種移民服務，例如代填申請表格等，並查看營業證照和拍攝辦公區域。由於該址僅提供學童課後服務，負責人當場表示，並未從事移民業務，稽查人員隨後離去，未採取任何執法行動。

此前，一度有傳言稱聯邦移民及海關執法局(ICE)突查華埠商家，後經查此次並非該機構執法。據熟悉本次行動的人士透露，市消費者保護局在近期對「一批疑似提供移民協助服務的商家」進行了大規模巡查，而華僑福利社也屬行動的一部分。

按本市消費者保護法，移民協助服務提供者，指向他人收費提供與移民相關服務的商家或個人，如協助收集資料、翻譯文件或代寫表格。然而，業者不能代替律師提供法律意見，亦不能在法庭或聯邦機構代表客戶。常見的欺詐手法包括商家宣稱具備資格，能在移民服務局(USCIS)前提供代表服務。

市消費者保護局的局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)於4月15日在市議會作證表示，本年加強了對移民社群的支持，且在兩個月內完成超過750次稽查，並開出將近80張傳票；在針對移民服務與就業仲介的處罰中，當局對「Horizonte de Esperanza Corp.」開出10萬元罰款，且皇后區阿斯托利亞(Astoria)的「CMP Employment」因非法移民服務，須賠償160萬元。

目前未知是否有華人社區的移民服務提供者受到處罰。市府呼籲，市民可撥打311投訴違法移民服務，其可以匿名進行，也能代他人提出投訴。

非法移民 華埠 紐約市

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