小頸國殤日大遊行 華社不缺席 讓年輕一代了解軍人的奉獻

向老兵致敬為國殤日遊行的主要精神。(記者尤昱程╱攝影)

具有98年歷史的小頸-道格拉斯頓國殤日遊行(Little Neck-Douglaston Memorial Day Parade)26日舉行，逾百支隊伍參加，致敬退伍軍人及現役軍人。遊行於當日下午2時準時出發，旗幟飄揚、步伐整齊，沿途觀眾熱情鼓掌、揮手致意，場面莊嚴而熱烈。

由豐收靈糧堂為主體組成的小頸華社遊行隊伍，是整個遊行為數不多的華人隊伍。(記者尤昱程╱攝影)

小頸-道格拉斯頓國殤日遊行創辦於1927年，由當地的美國退伍軍人協會第103分會(American Legion Post #103)發起，旨在紀念在戰爭中犧牲的軍人，並向退伍軍人致敬。自創辦以來，該遊行每年持續舉辦，僅在疫情 期間暫停兩年。如今，它已成為全美歷史最悠久、規模最大的國殤日遊行之一。

國會眾議員孟昭文在終點處持續向遊行隊伍致意。(記者尤昱程╱攝影) 街道兩旁站滿觀賞遊行的民眾。(記者尤昱程╱攝影)

活動義工卡洛夫(Bernard Karoff)表示，這場遊行不僅是對軍人的致敬，更是向社區傳遞愛國與犧牲精神，尤其對孩子們而言，是一堂最真實的教育課，這樣的活動讓年輕一代了解國家的歷史與軍人的奉獻，意義深遠。

美國商船學院(U.S. Merchant Marine Academy)為遊行第一支隊伍。(記者尤昱程╱攝影) 小頸-道格拉斯頓遊行，向老兵致敬。(記者尤昱程╱攝影)

卡洛夫自1992年起便擔任義工，僅因疫情停辦兩年。他說，以往最多時有超過150支隊伍參加，觀眾人潮更是絡繹不絕。盡管如今略有減少，仍希望這項傳承能持續下去，讓這份精神一代代延續。

皇后區民選官員組織成隊參加遊行。(記者尤昱程╱攝影) 遊行隊伍多元，也有沿街吹奏風笛的隊伍參與。(記者尤昱程╱攝影)

紐約豐收靈糧堂今年已是第九度組織隊伍參加，這次以「小頸華社」(Little Neck Chinese Community Center)名義參與，成為當天少見的華人 隊伍。負責人蕭慕道說，這個新組織由教會成員自發組成，旨在凝聚在地華人。他表示，雖然人數不多，約七、八十人，但仍動員了三輛花車，展現華人對社區的關心與支持。

皇后區長理查茲也參加遊行。(記者尤昱程╱攝影) 皇后區民選官員皆出席活動。(記者尤昱程╱攝影)

小頸華社創辦人張勇表示，小頸地區學區優質、治安良好，愈來愈多華人家庭遷入，因此也需要一個華人組織來連結彼此。他說，華人長期被形容為「啞裔」，但今天大家選擇站出來，讓社區看到華人的身影與關懷。他說，我們不只顧自己生活，也關心社區，今天的參與，就是讓大家看見華人願意共同守護社區的精神。

參與民眾揮舞國旗，向遊行隊伍致意。(記者尤昱程╱攝影) 州參議員劉醇逸沿街向民眾握手寒暄。(記者尤昱程╱攝影)

沿街也有不少華人面孔參與，與父母從台灣移民美國的張先生便是其中之一。他說，自己在小頸已住了近20年，剛來時對這場遊行並不了解，後來每年都來觀禮，發現這樣的場合，讓人感受到即使身處大城市，仍能體驗如小鎮般的人情味。他說，20年來，華人的參與逐年增多，這樣的凝聚力與溫馨氛圍，讓人覺得特別有意義。

國旗飄揚、民眾歡呼。(記者尤昱程╱攝影) 小頸國殤日遊行每年組織許多義工協助活動進行。(記者尤昱程╱攝影)