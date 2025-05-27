第158屆布碌崙國殤日大遊行 貝瑞吉舉行

退伍軍人向陣亡將士獻花。(記者胡聲橋╱攝影)

第158屆布碌崙 (布鲁克林)國殤日大遊行和陣亡將士纪念活動26日在貝瑞吉舉行。作為全美歷史最悠久的國殤日紀念活動，布碌崙國殤日大遊行吸引了眾多團體參與，共同紀念為國捐軀的將士，包括華人在內的成千上萬居民沿街觀看。

布碌崙國殤日大遊行上午11時準時開始，隊伍從布碌崙78街交3大道處出發，沿3大道南行至海洋大道(Marine Ave)，再轉入4大道南行至瓊斯公園(John Paul Jones Park)。

退伍軍人向陣亡將士獻花。(記者胡聲橋╱攝影) 布碌崙國殤日大遊行中的一名小小觀眾。(記者胡聲橋╱攝影)

現役軍人、市警總局、消防局、軍校、童子軍和學校方隊紛紛亮相，形式各樣的樂隊表演給遊行增加了節奏感和節日氣氛。遊行隊伍由市警總局的兩匹高頭大馬先行引路，以及眾多彩車和老爺車。今年的遊行隊伍還新增了紐約小姐、五大區小姐和布碌崙小姐等的彩車，給活動增添了新色彩。

布碌崙國殤日大遊行中的中學樂隊在表演。(記者胡聲橋╱攝影)

遊行隊伍匯聚到瓊斯公園後，舉行了國殤日紀念活動。紀念活動的內容包括唱國歌、宣誓效忠、向陣亡將士敬獻花圈和升國旗儀式、退伍炮兵施放21響禮炮、軍人和官員講話等。

布碌崙國殤日大遊行中的展示的一面大國旗。(記者胡聲橋╱攝影) 國殤日紀念活動向陣亡將士致敬。(記者胡聲橋╱攝影) 州參議員陳學理與其團隊參加布碌崙國殤日大遊行。(記者胡聲橋╱攝影)

今年布碌崙國殤日大遊行的總指揮是第99整備師(99th Readiness Division)少將(Major General)貝蘭格(Kris A. Belanger)，副總指揮是市消防局的卡拉漢(John Callaghan)，國殤日紀念活動的主持人是空軍退休軍人阿爾布(Raymond P. Aalbue)。

貝蘭格少將在發言中講述了幼年時表兄在越戰中陣亡，以及從軍後更多身邊軍人陣亡對她的衝擊，她說失去戰友就像失去家人，因為軍隊是第二家庭。貝蘭格少將還向幾個世紀以來所有為國捐軀的將士致敬。

州眾議員鄭永佳與其團隊參加布碌崙國殤日大遊行。(記者胡聲橋╱攝影) 布碌崙國殤日大遊行中的一輛彩車 。(記者胡聲橋╱攝影)

州參議員 陳學理在紀念活動上表示，陣亡將士「希望我們自由生活，團結一致，他們希望美國繼續前進，繼續成為地球上最偉大的國家。我們有責任守護這個國家，讓那些犧牲的人們不至於白白犧牲。」

歌手在國殤日紀念活動中用歌聲向陣亡將士致敬。(記者胡聲橋╱攝影)

州眾議員 鄭永佳26日先參加了由布碌崙保守黨舉行的年度被俘和失蹤軍人紀念活動，隨後參加了國殤日大遊行。市議員莊文怡、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)、市議員紀思庭(Justin Brannan)和州保守黨行政委員狄鐘琪等都參加了當天的遊行。