我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公園烤肉傳出槍響…費城爆大規模槍擊 至少2死8傷

庫克的「川普攻略術」失效？蘋果成關稅戰靶心

第158屆布碌崙國殤日大遊行 貝瑞吉舉行

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
退伍軍人向陣亡將士獻花。(記者胡聲橋╱攝影)
退伍軍人向陣亡將士獻花。(記者胡聲橋╱攝影)

第158屆布碌崙(布鲁克林)國殤日大遊行和陣亡將士纪念活動26日在貝瑞吉舉行。作為全美歷史最悠久的國殤日紀念活動，布碌崙國殤日大遊行吸引了眾多團體參與，共同紀念為國捐軀的將士，包括華人在內的成千上萬居民沿街觀看。

布碌崙國殤日大遊行上午11時準時開始，隊伍從布碌崙78街交3大道處出發，沿3大道南行至海洋大道(Marine Ave)，再轉入4大道南行至瓊斯公園(John Paul Jones Park)。

退伍軍人向陣亡將士獻花。(記者胡聲橋╱攝影)
退伍軍人向陣亡將士獻花。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙國殤日大遊行中的一名小小觀眾。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙國殤日大遊行中的一名小小觀眾。(記者胡聲橋╱攝影)

現役軍人、市警總局、消防局、軍校、童子軍和學校方隊紛紛亮相，形式各樣的樂隊表演給遊行增加了節奏感和節日氣氛。遊行隊伍由市警總局的兩匹高頭大馬先行引路，以及眾多彩車和老爺車。今年的遊行隊伍還新增了紐約小姐、五大區小姐和布碌崙小姐等的彩車，給活動增添了新色彩。

布碌崙國殤日大遊行中的中學樂隊在表演。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙國殤日大遊行中的中學樂隊在表演。(記者胡聲橋╱攝影)

遊行隊伍匯聚到瓊斯公園後，舉行了國殤日紀念活動。紀念活動的內容包括唱國歌、宣誓效忠、向陣亡將士敬獻花圈和升國旗儀式、退伍炮兵施放21響禮炮、軍人和官員講話等。

布碌崙國殤日大遊行中的展示的一面大國旗。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙國殤日大遊行中的展示的一面大國旗。(記者胡聲橋╱攝影)
國殤日紀念活動向陣亡將士致敬。(記者胡聲橋╱攝影)
國殤日紀念活動向陣亡將士致敬。(記者胡聲橋╱攝影)
州參議員陳學理與其團隊參加布碌崙國殤日大遊行。(記者胡聲橋╱攝影)
州參議員陳學理與其團隊參加布碌崙國殤日大遊行。(記者胡聲橋╱攝影)

今年布碌崙國殤日大遊行的總指揮是第99整備師(99th Readiness Division)少將(Major General)貝蘭格(Kris A. Belanger)，副總指揮是市消防局的卡拉漢(John Callaghan)，國殤日紀念活動的主持人是空軍退休軍人阿爾布(Raymond P. Aalbue)。

貝蘭格少將在發言中講述了幼年時表兄在越戰中陣亡，以及從軍後更多身邊軍人陣亡對她的衝擊，她說失去戰友就像失去家人，因為軍隊是第二家庭。貝蘭格少將還向幾個世紀以來所有為國捐軀的將士致敬。

州眾議員鄭永佳與其團隊參加布碌崙國殤日大遊行。(記者胡聲橋╱攝影)
州眾議員鄭永佳與其團隊參加布碌崙國殤日大遊行。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙國殤日大遊行中的一輛彩車 。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙國殤日大遊行中的一輛彩車 。(記者胡聲橋╱攝影)

參議員陳學理在紀念活動上表示，陣亡將士「希望我們自由生活，團結一致，他們希望美國繼續前進，繼續成為地球上最偉大的國家。我們有責任守護這個國家，讓那些犧牲的人們不至於白白犧牲。」

歌手在國殤日紀念活動中用歌聲向陣亡將士致敬。(記者胡聲橋╱攝影)
歌手在國殤日紀念活動中用歌聲向陣亡將士致敬。(記者胡聲橋╱攝影)

眾議員鄭永佳26日先參加了由布碌崙保守黨舉行的年度被俘和失蹤軍人紀念活動，隨後參加了國殤日大遊行。市議員莊文怡、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)、市議員紀思庭(Justin Brannan)和州保守黨行政委員狄鐘琪等都參加了當天的遊行。

布碌崙 眾議員 參議員

上一則

班森賀警破獲項鍊詐騙 尋受害者華翁

下一則

小頸國殤日大遊行 華社不缺席 讓年輕一代了解軍人的奉獻
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙詭異搶劫案 亞裔男自家車庫被上銬、搶走鑰匙

布碌崙詭異搶劫案 亞裔男自家車庫被上銬、搶走鑰匙
國殤日南灣舉行「並非所有人都歸來」紀念儀式

國殤日南灣舉行「並非所有人都歸來」紀念儀式
圖輯╱紐約小頸-道格拉斯頓國殤日遊行 上百隊伍參與

圖輯╱紐約小頸-道格拉斯頓國殤日遊行 上百隊伍參與
灣區汽油降價 國殤日開車出遊報喜

灣區汽油降價 國殤日開車出遊報喜

熱門新聞

一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

2025-05-23 18:32
紐約州共和黨眾議員加巴里諾。（美聯社）

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

2025-05-22 16:40
多位移民律師指出，近期，不少居住紐約的非公民身分者在自海外返美時，遭到機場海關與邊境保護局(CBP)人員的嚴格盤查。(路透)

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

2025-05-26 09:08
張女士22日前往亞總會求助，表示自己因此事身心俱疲，希望能尋找有同樣遭遇的受害者提供說法，以洗刷冤屈。(記者馬璿／攝影)

皇后區華人取款遭詐反被上銬 被控竊盜罪關押24小時

2025-05-23 02:30
在2023和2024年大量中國走線移民抵美的高峰期中，女性人數明顯上升。研究走線的學者陳國霖說，許多店鋪雖名義上登記為按摩院，實際上多涉及性服務。(記者高雲兒╱攝影)

走線華女進性產業引拐賣爭議 陳國霖：多數非人口販運受害者

2025-05-22 06:32
州長霍楚表示，若聯邦眾院共和黨預算提案過關，將導致紐約州每年損失約135億元，並使多達150萬名居民失去白卡或紐約州基本計畫。(取自州長辦公室)

霍楚：150萬紐約州民 恐失白卡或基本計畫

2025-05-19 20:09

超人氣

更多 >
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算
華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為
港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議