近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

多位移民律師指出，近期，不少居住紐約的非公民身分者在自海外返美時，遭到機場海關與邊境保護局(CBP)人員的嚴格盤查。(路透)

多位移民 律師指出，近期，不少居住紐約的非公民身分者在自海外返美時，遭到機場海關與邊境 保護局(CBP)人員的嚴格盤查，包括被要求打開手機與電子設備接受檢查；甚至有官員施壓要求當事人「自願放棄入境」。

紐約移民律師齊格勒(Robert Tsigler)表示，他的事務所已有數十位客戶回報，在甘迺迪(JFK)或拉瓜迪亞(LGA)等大紐約地區機場入境時，被帶往小房間額外盤問，部分當事人甚至被轉交給移民及海關執法局(ICE)拘留；「在現任政府領導下，我們看到他們動用手中一切辦法來驅逐非公民出境」。

另一位移民律師辛普森(Benjamin Simpson)指出，近日收到大量來自客戶諮詢，表示綠卡 持有者與簽證持有人入境時遭盤問、手機被檢查，並被勸說撤回入境申請。

辛普森反應，他也接獲多起非公民因手機中的照片、影片或其他資訊而遭扣查的個案。據悉，他的一名21歲客戶僅因手機中有關加薩戰爭的新聞影片，便被CBP官員指稱與恐怖組織勾結，並導致這名客戶被拘留。

據NPR報導，密西根州律師馬克列德(Amir Makled)作為美國公民，也在入境時被要求交出手機。他懷疑此舉與他曾接手挺巴抗議學生案件有關；馬克列德表示，在90分鐘的交涉後，他被迫展示聯絡人名單，方才獲釋。

辛普森表示，非公民可考慮改用功能簡單的「拋棄式手機」(burner phone)，以減少搜查風險；他坦言，自己未來出國時亦打算改用此方式，避免客戶資料遭查。

儘管國內航班乘客亦須接受身分核查，但相較之下，國際旅客面臨的審查明顯更為嚴格。律師建議，有犯罪紀錄的非公民暫不宜出境；若此行無法避免，應在出國時隨身攜帶法院最終判決文件，以減少盤問時間。

與此同時，律師也強調，旅客不應在不了解內容的情況下簽署任何文件；案例顯示，一位墨西哥裔綠卡持有者曾被要求簽署放棄綠卡文件，但撤銷綠卡資格僅有移民法官獲得，邊境官員並無此權力。