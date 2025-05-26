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長島市地鐵1乘客遭雙重暴力搶劫 警方追緝2嫌

記者尤昱程╱紐約報導
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長島市21街-皇后區大橋地鐵站日前發生一起暴力搶案，警方正通緝圖中的兩名嫌犯。(市警局提供)
長島市21街-皇后區大橋地鐵站日前發生一起暴力搶案，警方正通緝圖中的兩名嫌犯。(市警局提供)

皇后區地鐵F線車廂日前發生一起暴力搶劫案，一名61歲男子先被一名男子連續毆打致昏迷，隨後又遭另一名嫌犯上前搜刮。警方已公布兩名涉案嫌犯影像，呼籲民眾提供線索協助破案。

根據警方報告，事件發生在15日晚間約9時15分，地點位於長島市21街-皇后區大橋地鐵站內，一班由皇后區開往曼哈頓方向的F線地鐵車廂內。當時，受害者與第一名嫌犯發生口角，原因未明。衝突隨即升級，嫌犯朝受害者頭部與臉部多次出拳與腳踢，將其打倒在車廂地板，當場失去意識。

警方指出，嫌犯在受害者昏迷後仍不罷手，繼續毆打並從其口袋內搜刮財物，得手後徒步離開現場。受害者此時仍昏迷，第二名嫌犯見機行事，從受害者口袋內偷走45元現金與其他財物後迅速逃逸。警方說，這起暴力案件報案後由114分局與地鐵20區分局負責調查。

醫療急救人員到場後，將受害者送往紐約長老會威爾康奈爾醫療中心(NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center)，情況危急但目前穩定。警方已從現場監視器調閱影像，描述第一名嫌犯為膚色較深的男子，身高約6呎2吋，當時身穿黑色背心、黃色連帽衫；第二名嫌犯體型壯碩，頭戴印有Nike標誌的黑色棒球帽，身穿印有AYA標誌的黑色毛衣，背著黑色長方形背包。

警方呼籲請知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

地鐵站 皇后區 長島市

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