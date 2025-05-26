紐約公立醫院或削減服務 專科醫療將首當其衝

紐約市公立醫院系統下轄11家醫院與眾多社區診所，主要為低收入與無保險民眾提供醫療照護。(記者范航瑜╱攝影)

市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)總裁兼執行長卡茲(Mitchell Katz)近日在市議會預算聽證會上表示，若國會通過本周眾議院核准的聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡 )削減方案，市公立醫院系統恐將被迫縮減醫療服務，專科醫療或首當其衝。

卡茲指出，若資金遭砍，初期將試圖先削減行政開支，但若情況惡化，「我們必須審視目前提供的所有服務，判斷哪些是最基本、最不可或缺的」。由於急診與基本照護(Primary Care)屬於緊急服務，專科醫療則可能成為最先被削減的對象。

「專科醫療」(medical specialty)是指由特定醫學領域的專科醫師提供的醫療服務。這些醫師在完成一般醫學訓練後，進一步接受了針對某一特定科別的專業訓練與認證，例如如心臟科、腫瘤科、神經科、皮膚科等。例如一位病人出現胸痛，他可能先去看家庭醫師，如果醫師懷疑是心臟問題，就會轉診至心臟科專科醫師，由後者進一步進行心電圖、心臟超音波等專業檢查。

紐約市公立醫院系統下轄11家醫院與眾多社區診所，主要為低收入 與無保險 民眾提供醫療照護。卡茲強調，過去數年該系統財務狀況已大幅改善，2024財年病患保險收入比前一年增加近8億元。

華埠居民陳女士表示，華人社區內有許多華人醫生開設的專科診所，許多民眾也因為語言、文化和距離等原因，傾向在這些診所就醫。但陳女士提到，專科醫療已經是較為稀缺的資源。「我們或者身邊朋友需要看專科，常常要提前很久預約。」而如果公立醫院系統進一步削減專科服務，陳女士擔心恐將加劇「看病難」的情況。

根據卡茲說法，2013財年，約四成的病患未持保險；但隨著平價醫療法案與白卡擴大計畫的實施，至2024財年該比例已降至20%。然而，若國會通過法案，將白卡工作要求提前至2026年，許多病患恐將再度失去保險，對市公立醫院系統也將造成巨大衝擊。類似憂慮亦見於多家為低收入族群服務的非營利診所營運者。