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大都會「AI台灣日」賈永婕開球 球衣、手套上都繡上國旗

記者高雲兒／紐約報導
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賈永婕展示手套上的國旗。(記者高雲兒╱攝影)
賈永婕展示手套上的國旗。(記者高雲兒╱攝影)

第20屆「大都會AI台灣日」24日晚間在皇后區花旗球場(Citi Field)登場，由紐約大都會隊迎戰洛杉磯道奇隊，吸引逾4萬名觀眾進場。活動邀請台北101董事長賈永婕擔任開球嘉賓、擔任投手，新澤西台灣商會會長蔡慶輝則出任捕手，兩人搭檔完成開球儀式，為賽事揭開序幕，也讓「台灣」兩字堂堂現身大聯盟球場，在熱烈掌聲與歡呼聲中傳遞台灣精神。

賈永婕當晚身穿特製球衣亮相，正面印有橘色「台灣」字樣，背後為「台北101」，右臂與手套上皆繡有中華民國國旗。她表示，特別在手套上放上國旗，還精心計算投球時的角度，「就是希望在投球那一瞬間，讓大家都能看見我們的國旗，讓世界看見台灣。」

賈永婕擔任開球嘉賓、擔任投手，蔡慶輝則出任捕手。(記者高雲兒╱攝影)
賈永婕擔任開球嘉賓、擔任投手，蔡慶輝則出任捕手。(記者高雲兒╱攝影)

擔任正式捕手的蔡慶輝全程協助完成儀式，他笑說：「希望大家熱烈歡呼，為賈董事長加油，也為台灣喝采。」

賈永婕擔任開球嘉賓、擔任投手，蔡慶輝則出任捕手。(記者高雲兒╱攝影)
賈永婕擔任開球嘉賓、擔任投手，蔡慶輝則出任捕手。(記者高雲兒╱攝影)

紐約台灣商會會長林慶甫表示，很高興邀請到賈永婕出席，她不僅代表101，更代表台灣。「她今天的衣服上與手套上都有中華民國國旗，這面國旗將在球場上出現，也會出現在大螢幕上，相信所有台灣同胞都會感到驕傲與欣慰。」

賈永婕開球。(記者高雲兒╱攝影)
賈永婕開球。(記者高雲兒╱攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強亦親臨現場觀賽，並參與開球儀式。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(二排左一)亦親臨現場觀賽。(經文處提供)
駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(二排左一)亦親臨現場觀賽。(經文處提供)

事實上，當天比賽前，賈永婕就提前現身法拉盛，出席由紐約台灣商會與新澤西台灣商會聯合舉辦的記者會，與僑胞互動、分享開球心情。

賈永婕說，開球的重點是要「讓全世界看到我們台灣，這才是最重要的」。(記者高雲兒╱...
賈永婕說，開球的重點是要「讓全世界看到我們台灣，這才是最重要的」。(記者高雲兒╱攝影)

賈永婕(左二)24日在參加第20屆「大都會AI台灣日」前，在法拉盛與民眾互動。(...
賈永婕(左二)24日在參加第20屆「大都會AI台灣日」前，在法拉盛與民眾互動。(記者高雲兒╱攝影)

賈永婕(中)24日在參加第20屆「大都會AI台灣日」前，在法拉盛與民眾互動。(記...
賈永婕(中)24日在參加第20屆「大都會AI台灣日」前，在法拉盛與民眾互動。(記者高雲兒╱攝影)

記者會上吸引眾多民眾到場支持，賈永婕一出現便成為全場焦點，不少僑胞爭相合影留念，其中包括紐約台灣會館理事長蘇春槐。

賈永婕(右)24日在參加第20屆「大都會AI台灣日」前，在法拉盛與民眾互動。(記...
賈永婕(右)24日在參加第20屆「大都會AI台灣日」前，在法拉盛與民眾互動。(記者高雲兒╱攝影)

賈永婕24日在參加第20屆「大都會AI台灣日」前，在法拉盛與民眾互動。(記者高雲...
賈永婕24日在參加第20屆「大都會AI台灣日」前，在法拉盛與民眾互動。(記者高雲兒╱攝影)

賈永婕親自設計的開球球衣成為亮點，她笑說：「從知道自己要開球的那一天起，我就很用心準備這件球衣，球衣也會同步在台北101官網開賣。」

這次訪紐，賈永婕也特別提到首次與當地台灣商會的交流。「我以前來紐約都住差不多的地方，這是第一次真正與在地接觸。也讓我感受到大家對台灣的愛，真的很感動。」

賈永婕進行投球練習。(記者高雲兒╱攝影)
賈永婕進行投球練習。(記者高雲兒╱攝影)

林慶甫則說，今年共釋出1750張球票，三種票價全數售罄。「很多人都在搶購，但真的沒有了，明年請早！我們的贈品也會更加豐富。」他也感謝賈永婕為活動注入人氣。

賈永婕和紐約及新澤西台灣商會代表。(記者高雲兒╱攝影)
賈永婕和紐約及新澤西台灣商會代表。(記者高雲兒╱攝影)

記者會的活動現場還展示限量福袋，內容包括特製球衣、球帽、以及華航特別製作的鑰匙圈。華航與長榮航空各贊助一張紐約台北來回機票作為抽獎大獎，預計將於27日(周二)在紐約台灣商會官網直播開獎。

延續傳統，今年活動賽前舉行「社區精神獎」頒獎儀式，表彰長年在僑社默默奉獻的無名英雄。經主辦單位審議通過，獲獎者包括方惠音、凌映雪、莊士杰、Carol Yeh、呂綺偉與陳鐵輝。

延續傳統，今年活動賽前舉行「社區精神獎」頒獎儀式，表彰長年在僑社默默奉獻的無名英...
延續傳統，今年活動賽前舉行「社區精神獎」頒獎儀式，表彰長年在僑社默默奉獻的無名英雄。(記者高雲兒╱攝影)

賈永婕和大都會隊吉祥物。(記者高雲兒╱攝影)
賈永婕和大都會隊吉祥物。(記者高雲兒╱攝影)

賈永婕一家人。(記者高雲兒╱攝影)
賈永婕一家人。(記者高雲兒╱攝影)

本屆比賽話題十足，道奇隊球星大谷翔平與大都會隊明星索托(Juan Soto)同場競技，門票早早售罄。除了大批僑胞進場力挺，也吸引不少主流美國球迷認識台灣，成功提升能見度。

賈永婕 大都會 台北101

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