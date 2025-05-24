第20屆大都會AI台灣日 賈永婕開球手套繡國旗「看見台灣」

賈永婕展示手套上的國旗。(高雲兒／攝影)

第20屆「大都會 AI台灣日」美東時間24日晚間在紐約花旗球場（Citi Field）登場，由紐約大都會隊迎戰洛杉磯道奇隊，吸引逾四萬名觀眾進場。活動邀請台北101董事長賈永婕 擔任開球嘉賓、擔任投手，新澤西台灣商會會長蔡慶輝則出任捕手，兩人搭檔完成開球儀式，為賽事揭開序幕，也讓「台灣」兩字堂堂現身大聯盟球場，在熱烈掌聲與歡呼聲中傳遞台灣精神。

賈永婕當晚身穿特製球衣亮相，正面印有橘色「台灣」字樣，背後為「台北101」，右臂與手套上皆繡有中華民國 國旗。她表示，特別在手套上放上國旗，還精心計算投球時的角度，「就是希望在投球那一瞬間，讓大家都能看見我們的國旗，讓世界看見台灣。」

擔任正式捕手的蔡慶輝全程協助完成儀式，他笑說：「希望大家熱烈歡呼，為賈董事長加油，也為台灣喝采。」

賈永婕擔任開球嘉賓、擔任投手，蔡慶輝則出任捕手。(高雲兒／攝影)

賈永婕和大都會隊吉祥物。(高雲兒／攝影)

賈永婕進行投球練習。(高雲兒／攝影)

賈永婕擔任開球嘉賓、擔任投手，蔡慶輝則出任捕手。(高雲兒／攝影)

紐約台灣商會會長林慶甫表示，很高興邀請到賈永婕出席，她不僅代表101，更代表台灣。「她今天的衣服上與手套上都有中華民國國旗，這面國旗將在球場上出現，也會出現在大螢幕上，相信所有台灣同胞都會感到驕傲與欣慰。」

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強亦親臨現場觀賽，並參與開球儀式。

延續傳統，今年活動賽前舉行「社區精神獎」頒獎儀式，表彰長年在僑社默默奉獻的無名英雄。經主辦單位審議通過，獲獎者包括方惠音、凌映雪、莊士杰、Carol Yeh、呂綺偉與陳鐵輝。

本屆比賽話題十足，道奇隊球星大谷翔平與大都會隊明星索托（Juan Soto）同場競技，門票早早售罄。除了大批僑胞進場力挺，也吸引不少主流美國球迷認識台灣，成功提升能見度。

延續傳統，今年活動賽前舉行「社區精神獎」頒獎儀式，表彰長年在僑社默默奉獻的無名英雄。(高雲兒／攝影)

賈永婕和紐約及新澤西台灣商會代表。(高雲兒／攝影)

賈永婕一家人。(高雲兒／攝影)

賈永婕開球。(高雲兒／攝影)

賈永婕和大都會隊吉祥物。(高雲兒／攝影)

賈永婕進行投球練習。(高雲兒／攝影)

賈永婕進行投球練習。(高雲兒／攝影)

賈永婕擔任開球嘉賓、擔任投手，蔡慶輝則出任捕手。(高雲兒／攝影)

賈永婕擔任開球嘉賓、擔任投手。(高雲兒／攝影)

賈永婕擔任開球嘉賓、擔任投手。(高雲兒／攝影)