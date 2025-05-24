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國殤日周末出遊潮 紐約交通恐堵塞 機場或爆滿

記者范航瑜╱紐約報導
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國殤日長周末的到來，代表夏季旅遊旺季的來臨，紐約市也即將迎來一大波出遊潮。（記者范航瑜╱攝影）
國殤日長周末的到來，代表夏季旅遊旺季的來臨，紐約市也即將迎來一大波出遊潮。（記者范航瑜╱攝影）

國殤日(Memorial Day)長周末展開，代表夏季旅遊旺季的來臨，紐約市也即將迎來一大波出遊潮。預計全美將有4510萬人出遠門旅遊，創歷史新高。

前市交通局長施瓦茨(Sam Schwartz)表示，今年可能是數十年來最繁忙的國殤日周末。過去幾周天氣陰冷，許多人會想藉此假期出門放鬆。

據美國汽車協會(AAA)預測，從澤西海岸經花園州公路(Garden State Parkway)前往紐約市恐需2小時24分鐘，比去年同期增加92%。

施瓦茨建議民眾若要出遠門，盡量在24日中午前出發。預計堵塞最嚴重的路段包括維拉札諾大橋(Verrazzano Bridge)、林肯隧道(Lincoln Tunnel)、跨布朗士高速公路(Cross Bronx Expressway)與喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)。

全美將有破紀錄的4510萬人進行至少50哩遠的旅遊，多數將以開車為主，但機場、火車與地鐵也將面臨人潮壓力。港務局預計，22日至26日(周一)之間，將有210萬名乘客通過甘迺迪國際機場(JFK International Airport)、紐瓦克(Newark)、拉瓜地亞(LaGuardia Airport)與史都華機場(Stewart Airfield)，幾乎追平去年的紀錄。加上這是運輸安全管理局(TSA)首次強制執行「真實身分證」(REAL ID)規定，未持符合新標準證件者恐遭檢查，安檢等待時間恐激增。

施瓦茨建議，搭機者應提早至少45分鐘抵達機場，若經由紐瓦克機場則需留出更多時間；該機場近月出現設備故障、溝通中斷與人員短缺等問題，部分員工甚至因此申請休假。聯邦政府已要求航空公司減少經紐瓦克的航班至10月。

盡管大都會運輸署(MTA)估計，由於堵車費政策，進入曼哈頓60街以南的車輛每日減少8萬2000輛，但施瓦茨表示，大多數人於假期旅行時本就會避開曼哈頓，因此影響不大。

市府公布的道路封閉列表顯示，周末部分路段如皇后區森林小丘(Forest Hills)和大學點(College Point)將因遊行而交通受阻。MTA建議，搭乘巴士仍是最有效的假日通勤方式。

新澤西交通局鐵路機師已結束罷工，短期內無罷工之虞，除非新一輪「地獄之夏」(summer of hell)來襲。去年夏天，由於基礎設施問題、設備故障以及與高溫天氣等問題，新州運輸局(NJ Transit)和美鐵(Amtrak)服務一度嚴重中斷，被稱為「地獄之夏」。

紐約市 曼哈頓 罷工

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