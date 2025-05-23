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孟昭文提案：亞太裔歷史納全美課綱

記者尤昱程／紐約報導
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孟昭文提案推動亞太裔歷史納入全美課綱，並獲得眾多支持。(本報檔案照)
孟昭文提案推動亞太裔歷史納入全美課綱，並獲得眾多支持。(本報檔案照)

聯邦眾議員孟昭文與聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)21日提出跨院提案，推動全美K-12學校將亞裔夏威夷原住民與太平洋島民(AANHPI)歷史納入課綱，並要求聯邦資助的歷史與公民教育項目涵蓋相關內容。

該提案名為「亞裔、夏威夷原住民與太平洋島民歷史教學法案」(Teaching AANHPI History Act)，目的是補足現行教育體系對亞太裔貢獻的忽略，並藉由制度性規畫，使課堂反映出多元族裔對美國的影響。

根據近期民調，有42%受訪者無法說出一位知名亞裔，亦有42%無法說出一位太平洋島民或夏威夷原住民，顯示歷史教育落差普遍存在。

提案要求，凡申請總統與國會歷史學院(Presidential and Congressional Academies)補助的教育機構，須在課程中納入AANHPI相關內容。該學院每年吸引數百名教師與學生，進行美國歷史與公民教育的進階研習。提案也鼓勵國家教育進展評估(NAEP)測驗涵蓋AANHPI歷史，並推動與史密森尼博物館亞太裔美國人中心(Smithsonian Asian Pacific American Center)合作，開發創新教學資源。

孟昭文表示，亞太裔對美國社會有深遠貢獻，卻在教材與教室中長期被邊緣化，「這項提案是為了確保我們的故事不再缺席，也讓所有學生理解，亞太裔歷史就是美國歷史。」

廣野慶子說，亞太裔社群在歷史上經歷排斥與偏見，但也展現出堅韌與成就，「我們不應讓下一代忽視這段歷史，也不能讓當前反對多元教育的潮流壓制真實的歷史教學。」

目前，該提案獲得許多支持並提交國會，等待進入審議程序。

原住民 亞裔 夏威夷

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