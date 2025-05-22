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挺巴哥大生燒畢業證抗議 2人被逮捕

記者曹馨元╱紐約報導
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大量挺巴抗議者聚集在百老匯大道一側的校門外，齊聲高喊抗議口號。(圖片截自路透社視頻)
大量挺巴抗議者聚集在百老匯大道一側的校門外，齊聲高喊抗議口號。(圖片截自路透社視頻)

哥倫比亞大學(Columbia University)21日在睽違一年後再度舉行全校畢業典禮，雨中，挺巴抗議者在校園外示威抗議，部分畢業生更現場焚燒畢業證以示態度；騷亂之下，警方與示威者爆發肢體衝突，至少兩人被逮捕。

21日早晨，學生社團「哥大種族隔離撤資運動(CUAD)」在Substack發文，號召抗議者在當日早10時「全體出動」，譴責校方在以哈戰爭中所扮演的角色。CUAD在文章中寫道，加薩地區目前正面臨持續轟炸與人道危機，「在種族滅絕之下，不能有如常的畢業典禮」。

去年，因校園內持續數周的挺巴紮營抗議，哥大校方以安全考量為由取消畢業典禮。而今年的畢業典禮共有約1萬2000名畢業生參與，以及約2萬5000名親友到場觀禮，校方也為維安特別加強措施。校方發言人表示，典禮大致順利進行，場外逮捕事件僅屬「小插曲」，並未影響萬餘畢業生與親友的慶祝氣氛。

根據社媒視頻，大量挺巴抗議者聚集在百老匯大道(Broadway)一側的校門外，齊聲高喊抗議口號；此外，也有部分畢業生當場焚燒畢業證、舉牌抗議。紐約市警(NYPD)隨即趕到以維持秩序，但未說明是誰報警；據紐約郵報報導，至少兩人在此次抗議中被逮捕。

一名不願具名的哥大本科畢業生表示，她雖未看到畢業典禮時的示威運動，但明確感受到學校安保嚴正以待的態度；這名畢業生透露，她甚至不被允許進入教學樓，「安保說聽到風聲說會有抗議示威，擔心畢業生會在袍子下藏東西，所以不讓任何人進教學樓」。

而這名畢業生也直言，自一年半前挺巴學運爆發以來，哥大的大小抗議活動以成常態，她也毫不意外本次畢業典禮上會有大規模抗議發聲；「以校方開除抗議學生、向川普政府妥協的鐵腕態度，根本不可能因此澆滅抗議行為，只會讓學生覺得有更強烈的抗議理由」。

川普政府因指控哥大未能有效遏止校園反猶事件，而撤銷其4億元聯邦資金補助；儘管校方已實施包括強化校安、限制蒙面與加強紀律處分等新政策，資金尚未能恢復，抗議也仍不斷進行。

哥倫比亞大學在睽違一年後再度舉行全校畢業典禮，雨中，挺巴抗議者在校園外進行示威抗...
哥倫比亞大學在睽違一年後再度舉行全校畢業典禮，雨中，挺巴抗議者在校園外進行示威抗議。(圖片截自路透社視頻)

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