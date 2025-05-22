我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

華人走線悄然重組 從蛇頭掌控到分段外包

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多年來，「偷渡」這個詞始終伴隨著福州蛇頭、高額費用與紐約地下網絡的種種傳說。然而，如今的偷渡路線早已改頭換面。(華人移民提供)
多年來，「偷渡」這個詞始終伴隨著福州蛇頭、高額費用與紐約地下網絡的種種傳說。然而，如今的偷渡路線早已改頭換面。(華人移民提供)

多年來，「偷渡」這個詞始終伴隨著福州蛇頭、高額費用與紐約地下網路的種種傳說。然而，如今的偷渡路線早已改頭換面。自中南美出發、經墨西哥北上，一個跨越語言、族群的走線網絡正在悄然重組。從民宿老闆、中餐館東主，到能說中文的拉美移民，各式各樣的臨時中介角色浮現，取代了傳統蛇頭的一手掌控。

「過去，福州蛇頭的勢力集中在紐約，」長年研究華人移民史的學者陳國霖說。「不論你的走線目的地是洛杉磯、休士頓還是芝加哥，通常都得先來紐約交錢。」

這樣的安排並非偶然。當時偷渡費通常分期支付，最後一筆尾款多在落地後由在美家屬繳清。為了確保這筆錢順利到手，蛇頭便在紐約設立押送與監控體系，集中管理所有新抵達者。

「蛇頭最怕的不是你沒來，而是來了不交錢。」陳國霖補充。走線者一落地，往往被要求在三到七天內償清費用，否則就會面對各種暴力手段，從潑冷水、不讓睡覺，到用書墊著鐵鎚敲頭。

不過，隨著偷渡路線與中轉國改變，這種以紐約為收款終點的「一條龍」、蛇頭全權主導模式逐漸瓦解。如今的走線主力改從南美與中美洲進入墨西哥，然後徒步或搭車北上進入美國。走線過程愈來愈「分段外包」，很多人甚至是在抵達墨西哥後，才臨時找人協助安排下一步。

「這是一種半DIY的偷渡方式，主導權也慢慢從華人蛇頭轉移到當地勢力手中，」陳國霖表示。這種碎片化的走線方式，帶來的是多族裔、跨產業的中介網：墨西哥的貨運行老闆、邊境城鎮的民宿經營者、甚至當地的華人中餐館店主，都可能成為走線者的協力者。

「有些人付錢給司機，有些人托民宿找『會說中文的人』協助翻譯、聯繫移民中介。」在這樣的協商過程中，一條地下中介鏈條就此誕生。

陳國霖說，越來越多曾在中國留學、學會中文的哥倫比亞人、厄瓜多人，甚至是拉美出生的華人二代，開始成為這條路上的「人肉導航」。

「這些人有語言能力，也懂當地人脈。他們認識卡車司機、知道哪條路不查證件。」他說，有的還能協助安排旅館、車隊，甚至與邊境人員打通關節，扮演關鍵中介角色。

他們的身分也常常游走在灰色地帶：白天是中餐館老闆，晚上卻在微信群裡談下一批偷渡者的安排，甚至兼職翻譯或中介，「他們不覺得這是偷渡或是違法行為，就是三個字，『去美國』」。

走線 偷渡 墨西哥

上一則

走線華女進性產業引拐賣爭議 陳國霖：多數非人口販運受害者

下一則

遭司法部調查 葛謨發布競選影片批政治報復
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

偷渡變樣、蛇頭也換人？華人走線體系正悄然重組

偷渡變樣、蛇頭也換人？華人走線體系正悄然重組
紐約國殤日周末遊行活動 看點一次掌握

紐約國殤日周末遊行活動 看點一次掌握
一份成功的事業 取決於一個正確的選擇紐約人壽頂尖華裔資深經理（Senior Partner）-于杰 

一份成功的事業 取決於一個正確的選擇紐約人壽頂尖華裔資深經理（Senior Partner）-于杰 
中國在拉美5國布10太空站點 美憂當「軍事用途」

中國在拉美5國布10太空站點 美憂當「軍事用途」

熱門新聞

墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。(美聯社)

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

2025-05-18 01:36
川普加大驅逐非法移民的力道，甚至要求美國卡車司機必須精通英文。(路透)

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

2025-05-16 07:45
載有200餘人的墨西哥海軍帆船17日晚航行在紐約市東河時，撞上布魯克林大橋，至少造成兩名船員重傷。(截圖自x平台視頻)

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

2025-05-17 22:21
在紐約工作的林小姐，事發當晚正與朋友們在東河邊的The Rooftop at Pier 17參加音樂節活動，恰巧看到夸烏特莫克號的船員爬上桅杆。(圖片由受訪者提供)

墨西哥軍艦撞布魯克林大橋 華人震驚：竟會發生這樣的事

2025-05-19 07:40

紐約3地擠進全美房價漲幅前十 雪城居冠

2025-05-16 11:47
布碌崙(布魯克林)半馬拉松傳出意外，一名跑者倒地不治。圖為去年參加紐約馬拉松的跑者途經布魯克林。示意圖，非文中當事人。(美聯社)

布魯克林半馬拉松出意外 31歲參賽者途中倒地不治

2025-05-17 15:36

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡