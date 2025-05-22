走線華女進性產業引拐賣爭議 陳國霖：多數非人口販運受害者

在2023和2024年大量中國走線移民抵美的高峰期中，女性人數明顯上升。研究走線的學者陳國霖說，許多店鋪雖名義上登記為按摩院，實際上多涉及性服務。(記者高雲兒╱攝影)

在2023和2024年大量中國走線 移民抵美的高峰期中，女性人數明顯上升。她們之中，有人走入家庭，有人進入打工市場，也有不少人出現在紐約法拉盛 與全美其他城市的按摩院裡。這些女性的工作與身分，引發外界諸多議論：她們到底是自願進入性產業，還是受騙甚至被販運的受害者？

本報近日專訪長期研究華人偷渡 與性別議題的教授陳國霖。他曾在美國、東南亞與中國等地訪談超過150位從事性工作的中國女性，並於1999年出版專書「偷渡美國」，對華人地下移民與性產業的關係有長年觀察。

陳國霖指出，與過去動輒花費數萬元、路線複雜的偷渡方式不同，如今透過南美「走線」進入美國的成本顯著降低，「兩三萬美元就可以辦到，比過去偷渡船、偽證入境便宜很多。」也因此，愈來愈多女性開始參與這條路徑，不再是以往「男人先走、女人留守」的格局。

對於法拉盛按摩院大量增加的現象，陳國霖說，不少店鋪雖名義上登記為按摩院，實際上多涉及性服務，自2017年宋揚自殺案後，警方壓力上升，執法反而轉為低干預，導致此行業更加活躍。

而從業女性的地理來源，也反映了性產業結構的變化。陳國霖表示：「90年代初期多是福州來的女性，她們普遍保守，即便長得不錯，也極少下海。」如今則明顯不同，「現在你在法拉盛看到的多是東北來的，像是瀋陽、哈爾濱、長春等地的女性。原因一是外貌條件較佳，身材高、氣質亮眼；二是觀念較開放，不排斥性產業賺快錢。」

面對「被拐賣」的輿論說法，陳國霖以其多年訪談經驗表示：「我曾在紐約、新加坡、曼谷、吉隆坡、台灣等地訪談過150多位從事性工作的中國大陸女性，我可以非常負責任地說：她們絕大多數是自願的。」

他提到，受訪女性對自身所從事的工作心中有數，行動準備充分。「我問她們有沒有人是被拐賣的，很多人會直接笑出來，有地甚至說：『只有我騙人，誰能騙我？』」

而從制度面觀察，陳國霖說，美國執法與社福機構對性產業從業者的理解也存在「結構性的迷思」。「警察辦案需要業績，社福機構需要受害人來申請政府經費。如果說這些人是自願的，他們就拿不到錢。」他也指出，女性一旦在美國被捕，只要聲稱「不是自願的」，就可申請T簽證，三年後可轉綠卡，福利也多，「這讓許多人有誘因這麼說。」

陳國霖進一步補充，確實有性脅迫發生過，但主要是早年偷渡路線中常見的現象。他說：「我訪問過的女性中，有不少人提到在中轉國被小蛇頭搭訕、誘騙到旅館後發生性關係；也有的是在偷渡船上，被打手或船員暗示或強迫發生關係。還例如有船長會說：『你跟我住一間房，我吃什麼你吃什麼，不然你跟300人擠甲板，漂30天很難熬。』」他說，但這是20多年前的情況。