我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

遭司法部調查 葛謨發布競選影片批政治報復

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
目前在紐約市長選舉民調領先的前州長葛謨，因2022年新冠疫情處置被司法部刑事調查，葛謨團隊趁勢提出競選宣傳。（美聯社）
目前在紐約市長選舉民調領先的前州長葛謨，因2022年新冠疫情處置被司法部刑事調查，葛謨團隊趁勢提出競選宣傳。（美聯社）

據「紐約時報」20日援引兩名知情人士消息，聯邦司法部已針對紐約市長參選人、前州長葛謨(Andrew Cuomo)展開刑事調查。共和黨人指控他在擔任州長期間，涉嫌在新冠疫情決策方面對國會作假證。葛謨團隊21日迅速發布影片反擊，批評此案為「赤裸裸的政治報復」。

調查焦點為2020年3月，葛謨政府要求療養院接受新冠病患的決策，此舉被認為加劇了老年人染疫死亡風險。共和黨籍眾議員柯默(James Comer)指控葛謨對國會小組隱瞞其參與編修州衛生廳報告的事實，司法部以此為基礎展開調查。

葛謨發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)駁斥指控，指此調查是赤裸裸的政治干預與「法律戰」。葛謨曾在宣布參選市長前一次採訪中表示，對他本人、市長亞當斯(Eric Adams)和川普的刑事調查，都是民主黨高層操控的結果。

2021年2月，州檢察長詹樂霞(Letitia James)發表報告，指出葛謨領導的州政府在統計療養院新冠死亡人數時少算約50%。去年3月，葛謨被傳喚至委員會作證。他將問題歸咎於「數據分配方式」，解釋統計不包括未在醫院或療養院裡去世的病人。

「紐約時報」的上述報導發布不到24小時，葛謨陣營迅速發布競選影片，題為「靶子」(Target)。片中說道：「如果川普不想讓葛謨當市長，那你應該想要。」影片甚至包含了詹樂霞的正面形象。作為葛謨昔日的主要政敵，詹樂霞如今也同樣成為川普政府調查的對象。

在21日的一場市長參選人論壇上，幾位參選人紛紛藉此事發表評論。現任市主計長蘭德(Brad Lander)表示：「沒有人信任川普領導下的司法部，但若選出葛謨，等同再來四年腐敗與混亂，市長將持續專注於自身醜聞，而非市民需求。」

盡管遭黨內對手圍攻，仍有民主黨人出面聲援。聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)表示：「若司法部被用作政治工具，葛謨不該因此受罰。真正的危險是，我們若默許這種濫權，就等於承認其正當性。」

這並非川普政府首次針對葛謨。2020年大選前，司法部曾調查葛謨政府在通報療養院死亡人數方面是否有隱匿行為。後來督察長(inspector general)報告指出，司法部官員此舉違反內規，故意在選前將未公開資訊洩漏給媒體。

紐約市長參選人葛謨被司法部調查消息曝光不到24小時，葛謨陣營便迅速發布競選影片，...
紐約市長參選人葛謨被司法部調查消息曝光不到24小時，葛謨陣營便迅速發布競選影片，稱「如果川普不想讓葛謨當市長，那你應該想要。」(截自葛謨競選視頻)

葛謨 司法部 川普

上一則

華人走線悄然重組 從蛇頭掌控到分段外包
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」
川普3.0？川普長子：「或許有朝一日」會參選美國總統

川普3.0？川普長子：「或許有朝一日」會參選美國總統
葛謨：勝選將叫停布碌崙86街遊民所 居民支持

葛謨：勝選將叫停布碌崙86街遊民所 居民支持
葛謨訪華埠 稱堵車費實施不合時宜

葛謨訪華埠 稱堵車費實施不合時宜

熱門新聞

墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。(美聯社)

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

2025-05-18 01:36
川普加大驅逐非法移民的力道，甚至要求美國卡車司機必須精通英文。(路透)

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

2025-05-16 07:45
載有200餘人的墨西哥海軍帆船17日晚航行在紐約市東河時，撞上布魯克林大橋，至少造成兩名船員重傷。(截圖自x平台視頻)

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

2025-05-17 22:21
在紐約工作的林小姐，事發當晚正與朋友們在東河邊的The Rooftop at Pier 17參加音樂節活動，恰巧看到夸烏特莫克號的船員爬上桅杆。(圖片由受訪者提供)

墨西哥軍艦撞布魯克林大橋 華人震驚：竟會發生這樣的事

2025-05-19 07:40

紐約3地擠進全美房價漲幅前十 雪城居冠

2025-05-16 11:47
布碌崙(布魯克林)半馬拉松傳出意外，一名跑者倒地不治。圖為去年參加紐約馬拉松的跑者途經布魯克林。示意圖，非文中當事人。(美聯社)

布魯克林半馬拉松出意外 31歲參賽者途中倒地不治

2025-05-17 15:36

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡