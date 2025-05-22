遭司法部調查 葛謨發布競選影片批政治報復

目前在紐約市長選舉民調領先的前州長葛謨，因2022年新冠疫情處置被司法部刑事調查，葛謨團隊趁勢提出競選宣傳。（美聯社）

據「紐約時報」20日援引兩名知情人士消息，聯邦司法部 已針對紐約市長參選人、前州長葛謨 (Andrew Cuomo)展開刑事調查。共和黨人指控他在擔任州長期間，涉嫌在新冠疫情決策方面對國會作假證。葛謨團隊21日迅速發布影片反擊，批評此案為「赤裸裸的政治報復」。

調查焦點為2020年3月，葛謨政府要求療養院接受新冠病患的決策，此舉被認為加劇了老年人染疫死亡風險。共和黨籍眾議員柯默(James Comer)指控葛謨對國會小組隱瞞其參與編修州衛生廳報告的事實，司法部以此為基礎展開調查。

葛謨發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)駁斥指控，指此調查是赤裸裸的政治干預與「法律戰」。葛謨曾在宣布參選市長前一次採訪中表示，對他本人、市長亞當斯(Eric Adams)和川普 的刑事調查，都是民主黨高層操控的結果。

2021年2月，州檢察長詹樂霞(Letitia James)發表報告，指出葛謨領導的州政府在統計療養院新冠死亡人數時少算約50%。去年3月，葛謨被傳喚至委員會作證。他將問題歸咎於「數據分配方式」，解釋統計不包括未在醫院或療養院裡去世的病人。

「紐約時報」的上述報導發布不到24小時，葛謨陣營迅速發布競選影片，題為「靶子」(Target)。片中說道：「如果川普不想讓葛謨當市長，那你應該想要。」影片甚至包含了詹樂霞的正面形象。作為葛謨昔日的主要政敵，詹樂霞如今也同樣成為川普政府調查的對象。

在21日的一場市長參選人論壇上，幾位參選人紛紛藉此事發表評論。現任市主計長蘭德(Brad Lander)表示：「沒有人信任川普領導下的司法部，但若選出葛謨，等同再來四年腐敗與混亂，市長將持續專注於自身醜聞，而非市民需求。」

盡管遭黨內對手圍攻，仍有民主黨人出面聲援。聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)表示：「若司法部被用作政治工具，葛謨不該因此受罰。真正的危險是，我們若默許這種濫權，就等於承認其正當性。」