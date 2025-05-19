聯邦白卡、SNAP改革 紐約華社數十萬人將受影響

根據紐約州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室與政策機構最新估算，若國會共和黨人推動的健保改革獲通過，恐導致數百萬名紐約居民失去醫療保障。圖為針對白卡改革的抗議活動。(美聯社)

根據紐約州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室與政策機構最新估算，若國會共和黨人推動的健保改革獲通過，恐導致數百萬名紐約居民失去醫療保障；曼哈頓華埠 、法拉盛及日落公園 所在國會選區的數據則指，若新政落地，將約有近20萬華人聚集地所在社區居民的白卡 使用資格，屆時受影響，另近10萬居民的「糧食券」使用預計將遭牽連。

根據提案，部分失業人士將不再有資格享受俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)；19歲至64歲的受助者須證明每月工作、從事社區服務或參加教育計畫至少80小時。這些人還必須每年兩次驗證自己是否有資格參加該計畫；且假若申請人擁有的房屋價值超過100萬元，也不符合醫療補助的資格。

根據非營利組織兒童公民委員會(Citizens' Committee for Children)所製作的新政影響查詢工具，曼哈頓華埠及布碌崙(布魯克林)日落公園所在的第十選區，共有33.21%的居民使用白卡；新政實施後，將有約9萬8000人的白卡使用資格被取消。而法拉盛所在的第六選區，共有41.98%的居民使用白卡；改革新政預計將影響9萬2000人。

此外，俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(SNAP)計畫也將面臨聯邦撥款削減，且將大筆計畫運行的新成本轉嫁給各州政府。根據現行規定，沒有撫養親屬的身體健全成年人(ABAWDs)的SNAP受益者，只要家中有18歲以下孩童，便可豁免每月工作80小時的規定；然而，新法案中將此年齡門檻下調至七歲。

曼哈頓華埠及布碌崙(布魯克林)日落公園所在的第十選區，預計將有超過4萬6000個家庭失去部分或全部的SNAP補助；而包括法拉盛的第六選區，則將會有逾4萬7000個家庭面臨同樣的情況。

雖然共和黨目前掌控參眾兩院，但黨內極右派已於16日暫停法案進展，理由是削減幅度仍不足；若改革法案在眾院表決通過，預計將交由參議院審議。