墨西哥軍艦撞布魯克林大橋 華人震驚：竟會發生這樣的事

在紐約工作的林小姐，事發當晚正與朋友們在東河邊的The Rooftop at Pier 17參加音樂節活動，恰巧看到夸烏特莫克號的船員爬上桅杆。(圖片由受訪者提供)

隸屬墨西哥海軍的高桅帆船「夸烏特莫克號」(Cuauhtémoc)，在17日晚間駛入東河(East River)時不慎撞上布魯克林 大橋，造成至少兩人死亡、22人受傷。當晚位於事發地附近的華人表示，「完全想不到會發生這樣的事。」

紐約市長亞當斯(Eric Adams)透過社群媒體 證實，帆船在撞橋前一度失去動力。事發影片顯示，帆船於事發當下疑似在無動力情況下漂移，隨後三根高桅陸續撞上橋底並斷裂。據悉，該船長達297呎，主桅高度約160呎。事發時，當時約有數十名海軍人員站立於帆桁上，進行離港儀式展示，驚險萬分。

在紐約工作的林小姐，事發當晚正與朋友們在東河邊的The Rooftop at Pier 17參加音樂節活動，恰巧看到停靠在第17號碼頭附近的夸烏特莫克號；「當時能看到船員在爬上桅杆，我還覺得挺新奇的，特地拍了個視頻」。而林小姐也是在次日早晨，才在社群媒體上看到該艦發生了如此慘劇，「太震驚了，完全想不到會發生這樣的事」。

而中文社群媒體小紅書上，也有大量用戶轉發事故視頻，並對此進行討論；其中名為Tracy的用戶表示，「如果不看評論，我還以為是AI生成的(畫面)」，另一名用戶也感嘆，「這真是個讓人匪夷所思的事故」。

對於不少遊客而言，在布魯克林大橋上行走是訪紐必不可少的觀光路線。(記者曹馨元╱攝影)

連結曼哈頓與布碌崙 兩區的布魯克林大橋於1869年動工，1883年完工啟用，在當時是全球最長的懸索橋。對於不少遊客而言，在布魯克林大橋上行走是訪紐必不可少的觀光路線；布魯克林大橋於1964年被列為「全國歷史地標」。

在此次事故之外，布魯克林大橋在百年歷史中也曾發生多起船隻撞橋事故。1921年，一艘名為「愛德華‧勞倫斯號」(Edward J. Lawrence)的雙桅帆船在被拖行通過橋下時，其鋼製桅桿被撞彎。1935年，德國貨輪「提爾皮茨號」(Tirpitz)通過東河時，四根鋼桅中有三根撞擊橋底受損。1986年，貨輪「海蘇號」(Hai Soo)通行布碌崙大橋下方時，船上雷達撞上橋下設置的一張網，當場損毀。