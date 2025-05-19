鐵路罷工 新州居民經歷混亂周末

新澤西運輸局鐵路機師工會16日至18日罷工，截至發稿時，勞資雙方已達成協議，火車服務將從19日起恢復。圖為罷工時期，火車站候車室大門緊閉，門上張貼著火車停運的通知。(受訪者提供)

新澤西運輸局(NJ Transit)鐵路機師工會16日至18日罷工，導致新州 全部通勤鐵路停運三天，給新州居民帶來了一個混亂的周末。截至發稿時，勞資雙方已達成協議，火車服務將從19日(周一)起恢復。根據住在新州不同區域的部分華人 居民反饋，在這個周末，跨哈德遜河的隧道出現了曼哈頓堵車費開徵以來少見的嚴重壅堵，而更多的新州居民則更改計畫，不再前往紐約活動。

根據新澤西運輸局提供的數據，該局旗下通勤鐵路日均客流量約為35萬人次，其中絕大部分為往返紐約市與新州各地的通勤者。與其他族裔的打工者相比，選擇住在新州並在紐約工作的華人多數從事技術類工作，本報採訪到的很多人士都有條件在家上班，但住在新州奧蘭治市(Orange)的John則是少數需要定期通勤的上班族。

John住在火車站附近，平日每半小時至一小時之間便會有一班火車開往紐約賓州車站(Penn Station)，最快的火車班次僅需27分鐘即可直達曼哈頓。雖然通勤距離更遠，但與他以前在皇后區遠離地鐵站的住址相比，交通效率高得多，而房租和生活成本更是與紐約市不可同日而語。

16日火車停運後，John只能乘公車到紐瓦克的賓州車站(Newark Penn Station)，再轉乘PATH 捷運進城，其中公車時長需要至少40分鐘，而從坐上PATH列車到下車後步行前往辦公室，還需要至少40分鐘的時間。

在罷工開始前，新州澤西市的華人社群普遍擔心PATH列車上擠滿像John一樣迂迴進城的乘客、令他們更難乘車。不過，澤西市居民張女士和Jimmy當日都發現，PATH車廂內並沒有出現想像中的洶湧客流。但張女士周六開車前往華埠時，卻遭遇嚴重壅堵，從地圖上看僅需穿過荷蘭隧道(Holland Tunnel)就能抵達的路程，卻用了一個小時，平均速度甚至不如步行。

張女士認為，事實上很多人根本沒有費時費力地轉乘PATH進城，而是直接選擇了成本高昂的開車。從新澤西開車前往紐約，不算停車成本，僅隧道費疊加堵車費，就要一次性支付22.06元。在曼哈頓開始徵收堵車費後，張女士已經很少再見到如此水泄不通的場景了，而由於荷蘭隧道入口緊鄰澤西市，隧道的壅堵也導致市內交通近乎癱瘓。