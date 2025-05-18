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布碌崙半馬超過2.8萬跑者報名 華人也參賽

記者馬璿╱紐約報導
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18歲的張家嘉為長島花園高中12年級生，本次為第一次挑戰半馬賽事。(受訪者提供)
18歲的張家嘉為長島花園高中12年級生，本次為第一次挑戰半馬賽事。(受訪者提供)

由紐約路跑者(NYRR)舉辦的布碌崙(布魯克林)半程馬拉松(Brooklyn Half Marathon)17日舉行，共有超過2萬8000名跑者參賽，其中也不乏多個華人跑團報名參與，更有從來自加州的華人特地前來。本次賽事成績若達年齡組標準，則可獲得下一年度紐約馬拉松的保證參賽資格，吸引眾多欲取得紐馬入場券的跑者。

當天比賽天氣晴朗無雨，全長13.1哩的賽道由布碌崙博物館展開，經過布碌崙植物園、大軍廣場，最後進入展望公園。繞公園一圈後，跑者從西南角出來，進入海洋大道，最終在康尼島西15街終點線完賽。

今年18歲的華裔張家嘉(Alicia Zhang)為長島花園高中12年級生，第一次挑戰半馬賽事，有室內田徑與室外越野三年經驗的她，本次參賽便獲得1小時45分7秒的佳績，為1至19歲年齡女子組的第二名。張家嘉的父母張江與曹燕皆為美東最大華人跑團嵐山俱樂部的成員，更曾任董事一職，在父母的影響下，張家嘉一直維持跑步習慣，並跟父母一起參加多場賽事。

本次雖與父母一起征戰，但在和他們分開後，張家嘉身上沒有備著足夠能量膠，在跑到第5哩時開始感到肌肉疲勞、腿腳反應變得遲鈍，是藉由嵐山跑團隊友支援補給與互相鼓勵，才能順利完成今日的賽事。

曹燕則表示，雖然女兒剛考完試，但仍鼓勵她在高中時完成重大里程碑，尤其紐約的跑步氛圍良好，群起的加油聲更是不可多得的體驗，「一個人跑可以跑得很快，但一群人可以跑得更遠。」

從加州爾灣前來參賽的蔣Sunny以1小時38分59秒完賽，一年多前因傷不得不暫停訓練的她，本次透過布碌崙半馬復出，雖然仍感到腰部微痛，但對結果已非常滿意。透過跑馬拉松走遍世界的Sunny已參加過三次紐馬，更曾征戰多場國際知名賽事，她表示，本次選擇半馬的原因除想參加明年的紐馬外，紐約的熱情更給予跑者興奮與激動的感覺，今年幸運抽中參賽資格，便想藉此挑戰自己。

Sunny表示，跑步不只是健康的生活習慣，更是一種日常生活的出口，跑步過程中大腦的放鬆「是種特別好的解脫」，「跑步也是對自己的考驗，好像自己只要完成，人生什麼事情都能克服，是一半靠體力、一半靠心力的挑戰。」

今年賽事剛開賽便遇上有跑者不幸離世的消息，Sunny透露自己是完賽後回家才看到，平時雖經常看到跑者昏厥、脫水，但周邊醫護人員都會上前協助，因跑步逝世實屬罕見，「真的很遺憾」。

張家嘉(中)的父母張江(左)與曹燕(右)皆為美東最大華人跑團嵐山俱樂部的成員，更...
張家嘉(中)的父母張江(左)與曹燕(右)皆為美東最大華人跑團嵐山俱樂部的成員，更曾任董事一職。在父母的影響下，張家嘉一直都維持著跑步習慣，並跟父母一起參加多場賽事。(受訪者提供)
從加州爾灣前來參賽的蔣Sunny以1小時38分59秒完賽。(受訪者提供)
從加州爾灣前來參賽的蔣Sunny以1小時38分59秒完賽。(受訪者提供)
從加州爾灣前來參賽的蔣Sunny，一年多前因傷暫停訓練，本次透過布碌崙半馬復出。...
從加州爾灣前來參賽的蔣Sunny，一年多前因傷暫停訓練，本次透過布碌崙半馬復出。(受訪者提供)
張家嘉表示，過去兩周一直在準備AP考試，休息和飲食都較不規律，只有透過慢跑維持感...
張家嘉表示，過去兩周一直在準備AP考試，休息和飲食都較不規律，只有透過慢跑維持感覺，對今天的賽事並未立下明確目標，但跑團成員的鼓勵和精神鼓舞了她。(嵐山跑團攝影師蕭毅拍攝)

布碌崙 華人 加州

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