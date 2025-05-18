布碌崙半馬超過2.8萬跑者報名 華人也參賽

18歲的張家嘉為長島花園高中12年級生，本次為第一次挑戰半馬賽事。(受訪者提供)

由紐約路跑者(NYRR)舉辦的布碌崙 (布魯克林)半程馬拉松(Brooklyn Half Marathon)17日舉行，共有超過2萬8000名跑者參賽，其中也不乏多個華人 跑團報名參與，更有從來自加州 的華人特地前來。本次賽事成績若達年齡組標準，則可獲得下一年度紐約馬拉松的保證參賽資格，吸引眾多欲取得紐馬入場券的跑者。

當天比賽天氣晴朗無雨，全長13.1哩的賽道由布碌崙博物館展開，經過布碌崙植物園、大軍廣場，最後進入展望公園。繞公園一圈後，跑者從西南角出來，進入海洋大道，最終在康尼島西15街終點線完賽。

今年18歲的華裔張家嘉(Alicia Zhang)為長島花園高中12年級生，第一次挑戰半馬賽事，有室內田徑與室外越野三年經驗的她，本次參賽便獲得1小時45分7秒的佳績，為1至19歲年齡女子組的第二名。張家嘉的父母張江與曹燕皆為美東最大華人跑團嵐山俱樂部的成員，更曾任董事一職，在父母的影響下，張家嘉一直維持跑步習慣，並跟父母一起參加多場賽事。

本次雖與父母一起征戰，但在和他們分開後，張家嘉身上沒有備著足夠能量膠，在跑到第5哩時開始感到肌肉疲勞、腿腳反應變得遲鈍，是藉由嵐山跑團隊友支援補給與互相鼓勵，才能順利完成今日的賽事。

曹燕則表示，雖然女兒剛考完試，但仍鼓勵她在高中時完成重大里程碑，尤其紐約的跑步氛圍良好，群起的加油聲更是不可多得的體驗，「一個人跑可以跑得很快，但一群人可以跑得更遠。」

從加州爾灣前來參賽的蔣Sunny以1小時38分59秒完賽，一年多前因傷不得不暫停訓練的她，本次透過布碌崙半馬復出，雖然仍感到腰部微痛，但對結果已非常滿意。透過跑馬拉松走遍世界的Sunny已參加過三次紐馬，更曾征戰多場國際知名賽事，她表示，本次選擇半馬的原因除想參加明年的紐馬外，紐約的熱情更給予跑者興奮與激動的感覺，今年幸運抽中參賽資格，便想藉此挑戰自己。

Sunny表示，跑步不只是健康的生活習慣，更是一種日常生活的出口，跑步過程中大腦的放鬆「是種特別好的解脫」，「跑步也是對自己的考驗，好像自己只要完成，人生什麼事情都能克服，是一半靠體力、一半靠心力的挑戰。」